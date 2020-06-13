ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Пекине убрали из продажи лосось из-за вспышки коронавируса
В Пекине убрали из продажи лосось из-за вспышки коронавируса
Скончался депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
Скончался депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
Супруга Владимира Зеленского заболела коронавирусом
Супруга Владимира Зеленского заболела коронавирусом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
25 лет назад в Буденновске захватили заложников25 лет назад в Буденновске захватили заложников
В Марселе манифестация против расизма переросла в столкновения с полициейВ Марселе манифестация против расизма переросла в столкновения с полицией
С 1 июля некоторым работающим пенсионерам проиндексируют пенсииС 1 июля некоторым работающим пенсионерам проиндексируют пенсии
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым отказались принять его извиненияРодственники погибшего в ДТП с Ефремовым отказались принять его извинения
В Пекине убрали из продажи лосось из-за вспышки коронавирусаВ Пекине убрали из продажи лосось из-за вспышки коронавируса

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым отказались принять его извинения


13.6.2020 15:02
Михаил Ефремов после аварииФото: кадр видео с youtube.com
Михаил Ефремов после аварии

Родственники Сергея Захарова хотят "идти до конца", чтобы добиться справедливого судебного решения. Извинения Михаила Ефремова, как и предложение денежной компенсации, семья принимать не будет, передают российские СМИ.

Ранее российский артист, устроивший аварию в центре Москвы, снял видеоролик, в котором говорит о происшествии и просит прощения у близких погибшего водителя.

Близкие курьера Сергея Захарова, получившего смертельные травмы в аварии с участием известного актера театра и кино Михаила Ефремова, сочли эти извинения запоздалыми. Об этом со ссылкой на адвоката Александра Добровинского сегодня сообщает РБК.

Юрист, который представляет интересы родственников Захарова, пояснил, что после выхода ролика Ефремова уже связался с членами его семьи. Им известно, конечно, что артист решил записать извинения, однако они собираются "идти до конца, добиваясь справедливого решения суда". Как пояснил  Добровинский, извинения артиста "семьей де-факто не приняты".

Ранее адвокат уже сообщал о том, что родственники погибшего водителя не хотят брать от артиста ни копейки. Члены семьи Захарова отмечали, что в первые дни после трагедии с ними даже не пытались связаться ни Ефремов, ни его представители, чтобы извиниться.

Напомним, актер Михаил Ефремов ранее попросил прощения, обращаясь к семье погибшего Сергея Захарова и общественности. При этом артист выразил готовность оказать материальную поддержку родственникам мужчины, если они согласятся ее принять. Ефремов подчеркнул, что не стоит воспринимать это как попытку "откупиться".

Артист также отметил, что не собирается "отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства". Все, что произошло, было запечатлено на видеокамерах, и он сам видел все, "когда проспался и отошел от шока". После случившегося "нет уже больше никакого Ефремова", - сказал артист и попросил прощения у всех, кого предал.

Стоит отметить, что в суде компенсация морального и материального вреда как правило учитывается как существенное смягчающее обстоятельство.  В случае, если родственники Захарова примут извинения и деньги от Ефремова, это может сыграть большую роль при вынесении приговора. По мнению юристов, при таком развитии событий артиста могут осудить уже не на двенадцать лет, а восемь.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В Китае решили не использовать панголинов в медицинеВ Китае решили не использовать панголинов в медицине
По факту сбыта Ефремову наркотиков возбуждено уголовное делоПо факту сбыта Ефремову наркотиков возбуждено уголовное дело
Глава Норильска после аварии на ТЭЦ-3 стал фигурантом уголовного делаГлава Норильска после аварии на ТЭЦ-3 стал фигурантом уголовного дела
Депутата Шувалову, пригласившую Навального в Мосгордуму, исключили из КПРФДепутата Шувалову, пригласившую Навального в Мосгордуму, исключили из КПРФ
Вдова врача, первым сообщившего о вспышке коронавируса в Ухане, родила здорового сынаВдова врача, первым сообщившего о вспышке коронавируса в Ухане, родила здорового сына

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru