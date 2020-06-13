Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым отказались принять его извинения

13.6.2020 15:02

Фото: кадр видео с youtube.com

Михаил Ефремов после аварии



Родственники Сергея Захарова хотят "идти до конца", чтобы добиться справедливого судебного решения. Извинения Михаила Ефремова, как и предложение денежной компенсации, семья принимать не будет, передают российские СМИ.



Ранее российский артист, устроивший аварию в центре Москвы, снял видеоролик, в котором говорит о происшествии и просит прощения у близких погибшего водителя.



Близкие курьера Сергея Захарова, получившего смертельные травмы в аварии с участием известного актера театра и кино Михаила Ефремова, сочли эти извинения запоздалыми. Об этом со ссылкой на адвоката Александра Добровинского сегодня сообщает РБК.



Юрист, который представляет интересы родственников Захарова, пояснил, что после выхода ролика Ефремова уже связался с членами его семьи. Им известно, конечно, что артист решил записать извинения, однако они собираются "идти до конца, добиваясь справедливого решения суда". Как пояснил Добровинский, извинения артиста "семьей де-факто не приняты".



Ранее адвокат уже сообщал о том, что родственники погибшего водителя не хотят брать от артиста ни копейки. Члены семьи Захарова отмечали, что в первые дни после трагедии с ними даже не пытались связаться ни Ефремов, ни его представители, чтобы извиниться.



Напомним, актер Михаил Ефремов ранее попросил прощения, обращаясь к семье погибшего Сергея Захарова и общественности. При этом артист выразил готовность оказать материальную поддержку родственникам мужчины, если они согласятся ее принять. Ефремов подчеркнул, что не стоит воспринимать это как попытку "откупиться".



Артист также отметил, что не собирается "отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства". Все, что произошло, было запечатлено на видеокамерах, и он сам видел все, "когда проспался и отошел от шока". После случившегося "нет уже больше никакого Ефремова", - сказал артист и попросил прощения у всех, кого предал.



Стоит отметить, что в суде компенсация морального и материального вреда как правило учитывается как существенное смягчающее обстоятельство. В случае, если родственники Захарова примут извинения и деньги от Ефремова, это может сыграть большую роль при вынесении приговора. По мнению юристов, при таком развитии событий артиста могут осудить уже не на двенадцать лет, а восемь.



Автор: Злата Богатова

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