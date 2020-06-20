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Представители Ефремова больше не будут предлагать компенсацию семье погибшего


08:20
Представители Ефремова больше не будут предлагать компенсацию семье погибшегоФото: кадр видео с youtube.com

Юристы, представляющие в суде интересы российского актера Михаила Ефремова, не намерены больше предлагать денежную компенсацию семье погибшего в ДТП Сергея Захарова, заявил Эльман Пашаев. Как передает РИА Новости, цитируя юриста, размер выплаты будет устанавливать суд.

Адвокат Эльман Пашаев пояснил, что представители Михаила Ефремова неоднократно пытались связаться с семьей Сергея Захарова. Сам юрист говорил с братом погибшего курьера, который выражал готовность встретиться. Будучи адекватным и небогатым человеком, родственник хотел бы получить денежные средства.

Однако брат Захарова при этом ссылается на некого представителя, который якобы не дает ему права на получение денег от Ефремова. По словам Пашаева, сложилась ситуация, когда "в семье сейчас идет внутренняя борьба за компенсацию". Все настаивают на том, чтобы их признали потерпевшими. Юрист добавил, что родственниками "устраивается какой-то грязный театр".

Учитывая все эти обстоятельства, добавил Пашаев, защитники актера больше они не будут пытаться обсуждать вопросы компенсации с родственниками погибшего напрямую. Близкие имели возможность "получить достаточно большие денежные средства", - отметил юрист. Однако семья выбрала позицию, при которой адвокаты Ефремова будут "за ними бегать". Назвав такие действия попыткой манипуляции, Пашаев сказал, что теперь размер выплаты определит суд, и скорее всего родственникам придется довольствоваться "гораздо более скромными" средствами, чем им предлагали адвокаты артиста.

Ранее к семье погибшего курьера Сергея Захарова обратился Заслуженный артист России Владимир Долинский, которому в прошлом пришлось отсидеть четыре года в тюрьме. Он довольно эмоционально просил их проявить милосердие, не добивать Михаила Ефремова. По мнению 76-летнего Долинского, его коллега просто не выживет в заключении.

Автор: Злата Богатова

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