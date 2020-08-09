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В Бейруте больше не надеются найти выживших после взрыва


9.8.2020 15:03
В Бейруте больше не надеются найти выживших после взрываФото: censor.net

Власти Ливана уже не рассчитывают отыскать выживших под завалами, рассказали представители оперативного штаба группировки МЧС России в Бейруте.

Прибывшие из РФ спасатели продолжают оказывать помощь на месте трагических событий, передает ТАСС.

Сотрудники МЧС России в течение дня смогли извлечь из-под завалов тела двух погибших. По последним официальным данным, жертвами взрыва стали более 150 человек, ранения получили свыше шести тысяч.

Со ссылкой на представителей принимающей стороны - Минобороны Ливана - отмечается, что власти уже не рассчитывают на обнаружение под завалами выживших. Поисково-спасательные мероприятия, которые проводили в Бейруте сотрудники МЧС РФ, завершены. продолжается аварийно-спасательная операция, пояснили в оперативном штабе.

ЧП случилось 4 августа, когда в ливанской столице прогремел мощный взрыв. В результате в Бейруте практически полностью был разрушен порт, расположенный в центре города. По данным местных властей, повреждено около половины зданий. Без крова над головой осталось множество людей.

Правоохранительные органы полагают, что причиной инцидента стали нарушения при хранении 2750 тонн аммиачной селитры, шесть лет остававшейся в порту. Вместе с тем, рассматриваются и другие версии, в том числе, воздействие «внешних сил».

Ранее в ливанской столице на фоне трагических событий начались массовые акции протеста, в которых пострадали свыше семисот человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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