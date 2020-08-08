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Скончалась пострадавшая при взрыве в Бейруте жена голландского посла
8.8.2020 21:52
Фото: glavred.info
Взрыв в Бейруте
В столице Ливана от полученных в результате взрыва ранений умерла Хедвиг Вальцман-Молиер, информирует МИД Нидерландов.
Супруге посла Нидерландов в Бейруте было пятьдесят пять лет, указано в сообщении внешнеполитического министерства.
Ведомство выражает глубокое сожаление, рассказывая о смерти супруги дипломата. В сообщении отмечается, что 55-летняя Хедвиг Вальцман-Молиер также работала в департаменте по подбору персонала МИД. Супруга нидерландского посла в Ливане получила смертельные травмы в результате взрыва, случившегося 4 августа.
По данным местных властей, во время сварочных работ воспламенилась селитра, несколько лет хранившаяся в порту Бейрута. Жертвами ЧП, по последним официальным данным, стали около 140 человек. В городе продолжаются поисково-спасательные мероприятия.
Взрывная волна была такой силы, что разрушенными и поврежденными оказались здания в половине города. По данным СМИ, удар ощущался даже на территории Кипра.
В рамках начатого расследования правоохранительные органы начали задерживать сотрудников порта. Фигурантами этого дела стали уже шестнадцать человек.
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