Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Группы, проникающие в министерства Ливана, уничтожают документы и файлы

8.8.2020 22:51

Фото: qalampir.uz

Беспорядки в Бейруте



В Бейруте на фоне продолжающихся массовых протестов в министерства проникают группы людей, которые ликвидируют документацию, в том числе, электронную.



Об этом передает ТАСС со ссылкой на канал Al Mayadeen.



В ливанской столице, где продолжаются антиправительственные акции протеста, в здания министерств проникают группы людей, которые уничтожают документы и файлы.



Как сообщает телевизионный канал Al Mayadeen, имеется план по ликвидации информации, которая связана с коррупцией. Речь идет о документах, начиная с 1992 года.



Ранее манифестанты уже взяли штурмом здания целого ряда министерств. В течение часа протестующими в центре Бейрута были захвачены в частности МИД, энергетическое и экономическое ведомства. В дипломатическом министерстве участники беспорядков устроили свою штаб-квартиру. Отмечается, что Министерство энергетики сейчас окружают военные.



Поступает информация о захвате штаб-квартиры Ассоциации ливанских банков, которая могла быть подожжена. По данным других источников, правоохранители смогли отогнать манифестантов от здания при помощи гранат со слезоточивым газом.



По данным СМИ, в ходе столкновений в Бейруте пострадали уже более 230 человек. Свыше шестидесяти из них были доставлены в больницы, отмечается со ссылкой нна Ливанский Красный Крест.



Автор: Злата Богатова

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