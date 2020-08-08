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Группы, проникающие в министерства Ливана, уничтожают документы и файлы
8.8.2020 22:51
Фото: qalampir.uz
Беспорядки в Бейруте
В Бейруте на фоне продолжающихся массовых протестов в министерства проникают группы людей, которые ликвидируют документацию, в том числе, электронную.
Об этом передает ТАСС со ссылкой на канал Al Mayadeen.
В ливанской столице, где продолжаются антиправительственные акции протеста, в здания министерств проникают группы людей, которые уничтожают документы и файлы.
Как сообщает телевизионный канал Al Mayadeen, имеется план по ликвидации информации, которая связана с коррупцией. Речь идет о документах, начиная с 1992 года.
Ранее манифестанты уже взяли штурмом здания целого ряда министерств. В течение часа протестующими в центре Бейрута были захвачены в частности МИД, энергетическое и экономическое ведомства. В дипломатическом министерстве участники беспорядков устроили свою штаб-квартиру. Отмечается, что Министерство энергетики сейчас окружают военные.
Поступает информация о захвате штаб-квартиры Ассоциации ливанских банков, которая могла быть подожжена. По данным других источников, правоохранители смогли отогнать манифестантов от здания при помощи гранат со слезоточивым газом.
По данным СМИ, в ходе столкновений в Бейруте пострадали уже более 230 человек. Свыше шестидесяти из них были доставлены в больницы, отмечается со ссылкой нна Ливанский Красный Крест.
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