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Лукашенко заявил, что смог договориться с Путиным по задержанным россиянам
12:57
Фото: smi2.net
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что смог договориться с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу разбирательства в связи с задержанием под Минском тридцати трех граждан РФ. Ранее главы двух государств провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждали эти вопросы.
Как заявил Александр Лукашенко, он получил от Владимира Путина письмо с изложением всех фактов "по задержанным боевикам". Белорусский лидер при этом напомнил, что не так давно "упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения".
По словам Лукашенко, Путин выразил мнение о том, что в ситуации с задержанными россиянами необходимо детально разобраться. После недавнего телефонного разговора президент РФ уже направил в Минск письмо на пяти страницах. Оно содержит все сведения, которыми располагает российская сторона на текущий момент.
Глава Белоруссии также подчеркнул, что заблуждаются те, кто ожидает ухудшения отношений Минска и Москвы. Лукашенко не исключил, что инцидент с боевиками мог быть спровоцирован некой третьей страной. Самым важным, отметил политик, для него является лишь нормализация обстановки, "чтобы не устроили пожар в центре Минска". Заговорив о том, что российский и украинский прокуроры не прибыли в Минск, как он предлагал, Лукашенко заявил о том, что им "наплевать на этих ребят".
Ранее Лукашенко заявил о том, что задержанных под Минском россиян выдадут Киеву лишь после того, как будет доказана их вина. Вопрос о прямой выдаче властям Украины тридцати трех граждан РФ сейчас не рассматривается.
По данным официального Минска, россиянам вменяется подготовка массовых беспорядков. Задержанные граждане РФ являются фигурантами уголовного дела, которое ранее было возбуждено в отношении оппозиционера Николая Статкевича и блогера Сергея Тихановского.
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