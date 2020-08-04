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Лукашенко: Беларусь и Россия находятся не в братских, а партнерских отношениях


4.8.2020 20:50
Лукашенко: Беларусь и Россия находятся не в братских, а партнерских отношенияхФото: livejournal.com

Сегодня, 4 августа, белорусский президент Александр Лукашенко выступил с посланием к народу и парламенту.

Глава государства, в частности, говорил о том, что Минск и Москву сейчас связывают не братские, а партнерские отношения.

Как подчеркнул в своем послании Александр Лукашенко, несмотря на то, кто будет находиться у власти в обеих странах, Россия всегда была и останется ближайшим союзником Белоруссии. При этом по инициативе Москвы братские отношения сменились партнерскими, заявил белорусский лидер. В результате "нефтяных разборок" с Россией Белоруссия потеряла порядка 600 млн долларов, указал Лукашенко.

Президент РБ также говорил о пандемии коронавируса и недавнем задержании россиян под Минском. Лукашенко призвал российское руководство "прекратить врать" и вновь заявил о том, что россиян направили в Белоруссию специально.

Прокомментировав инициативы конкурентов на предстоящих президентских выборах, запланированных на 9 августа, действующий глава государства выступил против возвращения конституции 1994 года. При этом Лукашенко заверил белорусов в том, что голосование будет честным, а все фальсификации — попытки "красть голоса" — исключены.

Представительниц объединенного штаба оппозиции — кандидата на пост президента Светлану Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову президент назвал "несчастными девчонками".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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