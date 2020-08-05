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Лукашенко: россиян выдадут Киеву лишь после того, как будет доказана их вина
21:03
Фото: livejournal.com
Вопрос о прямой выдаче Украине россиян, задержанных ранее под Минском, не рассматривается, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
На эту и другие темы глава республики говорил в большом интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Белорусский лидер вновь указал на международные соглашения, которые Белоруссия в прошлом оформляла с Россией и Украиной. Взаимодействие по вопросам, связанным с возможной экстрадицией граждан РФ, будет осуществляться в соответствии с этими договоренностями, подчеркнул Александр Лукашенко. "Никто никого не выдает, пока не установят вину", - заявил президент Белоруссии. По его словам, предоставить доказательства виновности должно государство, делающее запрос об экстрадиции.
В интервью Гордону политик также рассказал о том, что Киев предупредил Минск о проникновении с юга еще одной группы "боевиков". По словам Лукашенко, спецслужбы Украины информировали белорусских коллег о том, что порядка тридцати человек уже пересекли границу. Ведется проверка, хотя скорее всего эти люди "ушли в Россию или обратно в Украину", отметил глава РБ.
Ранее кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, супруг которой остается под арестом уже более двух месяцев, публично обратилась к Ангеле Меркель. Представительница белорусской оппозиции попросила германского канцлера связаться с Александром Лукашенко и донести до него мнение альтернативных претендентов на пост главы государства.
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