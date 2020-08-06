ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Генштабе РФ назвали условия для нанесения ядерного удара
В Генштабе РФ назвали условия для нанесения ядерного удара
В Бейруте по делу о взрыве начали задерживать сотрудников порта
В Бейруте по делу о взрыве начали задерживать сотрудников порта
Родственники курьера, погибшего в ДТП с Ефремовым, согласовали размер исков
Родственники курьера, погибшего в ДТП с Ефремовым, согласовали размер исков
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Индии при крушении самолета погибли 14 человекВ Индии при крушении самолета погибли 14 человек
Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в БелоруссииПутин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии
В Генштабе РФ назвали условия для нанесения ядерного удараВ Генштабе РФ назвали условия для нанесения ядерного удара
Агутин отказался выступать на агитационном концерте в БелоруссииАгутин отказался выступать на агитационном концерте в Белоруссии
В мире число заразившихся СOVID-19 превысило 19 млн человекВ мире число заразившихся СOVID-19 превысило 19 млн человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Помощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрациейПомощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрацией
ХомячокХомячок
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии


19:04
Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в БелоруссииФото: aif.ru

Главы двух государств говорили на эту и другие актуальные темы, касающиеся перспектив двустороннего сотрудничества, в ходе телефонной беседы.

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко выразили мнение о том, что необходимо выяснить все обстоятельства задержания россиян.

Нужно найти виновных и привлечь их к ответственности, заключили во время телефонного разговора президенты России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко, обсуждая ситуацию с задержанными под Минском гражданами РФ, также выразили уверенность, что все эти вопросы удастся в будущем урегулировать в "духе взаимопонимания".

Кроме того, глава российского государства заверил иностранного коллегу в том, что Москва заинтересована в сохранении стабильности в соседней стране. По словам Путина, власти РФ рассчитывают на спокойное проведение президентских выборов в Белоруссии.

В ходе разговора президенты двух стран также коснулись некоторых других вопросов, связанных с перспективами "развития братских российско-белорусских отношений", информирует пресс-служба Кремля.

Ранее Лукашенко заявил о том, что задержанных под Минском россиян выдадут Киеву лишь после того, как будет доказана их вина. Вопрос о прямой выдаче властям Украины тридцати трех граждан РФ сейчас не рассматривается, подчеркнул политик в недавнем интервью Дмитрию Гордону.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Бейруте совершил посадку третий самолет МЧС РоссииВ Бейруте совершил посадку третий самолет МЧС России
Фрагменты древнейшего шарового скопления Млечного Пути найдены в созвездии ФениксаФрагменты древнейшего шарового скопления Млечного Пути найдены в созвездии Феникса
Свыше трети утечек сведений пациентов с COVID-19 пришлось на РоссиюСвыше трети утечек сведений пациентов с COVID-19 пришлось на Россию
В Госдуме отреагировали на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»В Госдуме отреагировали на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
На границе России и Казахстана мигранты устроили стычку с правоохранителямиНа границе России и Казахстана мигранты устроили стычку с правоохранителями

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru