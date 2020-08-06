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Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии
19:04
Фото: aif.ru
Главы двух государств говорили на эту и другие актуальные темы, касающиеся перспектив двустороннего сотрудничества, в ходе телефонной беседы.
Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко выразили мнение о том, что необходимо выяснить все обстоятельства задержания россиян.
Нужно найти виновных и привлечь их к ответственности, заключили во время телефонного разговора президенты России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко, обсуждая ситуацию с задержанными под Минском гражданами РФ, также выразили уверенность, что все эти вопросы удастся в будущем урегулировать в "духе взаимопонимания".
Кроме того, глава российского государства заверил иностранного коллегу в том, что Москва заинтересована в сохранении стабильности в соседней стране. По словам Путина, власти РФ рассчитывают на спокойное проведение президентских выборов в Белоруссии.
В ходе разговора президенты двух стран также коснулись некоторых других вопросов, связанных с перспективами "развития братских российско-белорусских отношений", информирует пресс-служба Кремля.
Ранее Лукашенко заявил о том, что задержанных под Минском россиян выдадут Киеву лишь после того, как будет доказана их вина. Вопрос о прямой выдаче властям Украины тридцати трех граждан РФ сейчас не рассматривается, подчеркнул политик в недавнем интервью Дмитрию Гордону.
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