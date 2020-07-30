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Задержанным в Белоруссии россиянам вменяют подготовку беспорядков
30.7.2020 15:14
Фото: smi2.net
КГБ Белоруссии
По решению белорусских властей граждане РФ, задержанные ранее в санатории под Минском, оказались в числе фигурантов уголовного дела, по которому уже проходят оппозиционеры Сергей Тихановский и Николай Статкевич. Ранее появилась информация о том, что 33 предполагаемых бойцов ЧВК "Вагнер" подозревают в причастности к подготовке теракта.
Как передает информационное агентство БелТА со ссылкой на Следственный комитет Беларуси, россиянам вменяется подготовка массовых беспорядков. В ведомстве пояснили, что задержанные граждане РФ являются фигурантами уголовного дела, которое ранее было возбуждено в отношении оппозиционера Николая Статкевича и блогера Сергея Тихановского.
Ранее Тихановский сам намеревался вступить в борьбу за пост главы государства, однако его не допустили к регистрации в качестве кандидата. В конце мая он был задержан и до сих пор остается под стражей. В предвыборной гонке сейчас продолжает участвовать его супруга Светлана Тихановская.
После того, как другого кандидата - Виктора Бабарико арестовали, а еще одного - Валерия Цепкало - вычеркнули из числа претендентов из-за нарушений при сборе подписей, стало известно об объединении их штабов с командой Тихановской.
Напомним, накануне в Минске задержали политтехнолога Виталия Шклярова, который в прошлом принимал участие в предвыборной кампании бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и работал в штабе Ксении Собчак, когда она в 2018 году приняла решение баллотироваться на пост главы РФ.
По данным СМИ, в последнее время Шкляров консультировал администраторов групп в различных соцсетях, которые были объединены под общим названием "Страна для жизни", как и канал Сергея Тихановского на YouTube.
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