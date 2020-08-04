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Соперница Лукашенко просит Меркель «связаться с Лукашенко»
14:06
Фото: kapital.kz
Светлана Тихановская
К канцлеру ФРГ Ангеле Меркель обратилась с просьбой кандидат на пост президенты Белоруссии Светлана Тихановская. В своем интервью германской газете Bild соперница нынешнего главы государства попросила немецкого политика "связаться" с Александром Лукашенко.
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, супруг которой остается под арестом уже более двух месяцев, публично обратилась к Ангеле Меркель. Представительница белорусской оппозиции просит германского канцлера связаться с Александром Лукашенко.
По словам Тихановской, белорусскому лидеру необходимо передать, что единственная цель оппозиционеров - проведение честных выборов. На эту тему супруга блогера Сергея Тихановского говорила в интервью газете Bild. Кандидатка также рассказала об угрозах, которые продолжают поступать в ее адрес. Опасаясь за себя и близких, она ранее уже была вынуждена вывезти детей в Европу.
Ранее действующий белорусский президент Александр Лукашенко в своем послании к народу и парламенту назвал представительниц объединенного штаба оппозиции — Светлану Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову "несчастными девчонками".
Напомним, минувшей весной ЦИК Беларуси отказал в регистрации гомельскому блогеру Сергею Тихановскому, после чего в предвыборную борьбу вступила его супруга. В конце мая активиста задержали во время ее агитационного пикета после стычки с милицией. До сих пор он остается под стражей - ему неоднократно продлевали срок ареста.
В конце июля Тихановская провела митинг в Минске, на который собрались около 60 тыс. человек. Вместе с ней в мероприятии участвовали супруга экс-посла Беларуси в США Вероника Цепкало и представительница штаба экс-банкира Виктора Бабарико, который сейчас находится в СИЗО КГБ по обвинению в финансовых махинациях и нарушениях налогового законодательства.
Валерий Цепкало и Виктор Бабарико в прошлом пытались зарегистрироваться в качестве кандидатов на пост президента Беларуси. Однако дипломату было отказано из-за множества подписей, признанных недействительными. В настоящее время Цепкало покинул Белоруссию вместе с детьми, из Россию он уехал на Украину, активно продолжая давать интервью о ситуации на родине.
В отношении Бабарико возбудили уголовное дело, причем под арестом также оказался его сын Эдуард.
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