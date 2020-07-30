Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Минске на митинг Светланы Тихановской пришли около 60 тыс. человек

03:29

Фото: belsat.eu



Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела митинг в Минске, на котором собралось рекордное количество ее сторонников, передает агентство "Интерфакс". Первоначально со ссылкой на правозащитников сообщалось о том, что на встречу пришли не менее 25 тыс. человек.



Позже появились сведения о том, что предвыборный митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской мог собрать около 60 тыс. человек. Как указано в сообщении правозащитного центра "Весна", лишенного аккредитации в Беларуси, в период с 17:30 до 20:30 наблюдатели волонтерской инициативы #ControlBY зафиксировали не менее 63 тыс. человек.



Место, предназначенное для проведения агитационных пикетов в столичном парке Дружбы народов, еще утром было обнесено металлическими ограждениями. Кроме того, на входе установили рамки досмотра. Во время мероприятия, продолжавшегося до 22:00, никаких происшествий не зафиксировано.



По данным СМИ, на огороженном для митинга участке практически не было свободного места. Многие из собравшихся принесли с собой и держали в руках различные флаги, включая нынешние красно-зеленые государственные флаги Белоруссии, а также исторические бело-красно-белые.



Сведений о количестве участников от правоохранительных органов пока не поступало.



В ходе митинга выступали близкие оппозиционеров и гражданских активистов, которые сейчас остаются под арестом, в частности, экс-банкира Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, Николая Статкевича и Павла Северинца. Известный драматург и сценарист Андрей Курейчик во время своего выступления заговорил о том, что из-за любви к своему супругу Сергею Тихановскому, но сейчас находится под стражей, его жена Светлана участвует в избирательной кампании, взяв на себя ответственность за судьбу страны и людей.



Как подчеркнула Тихановская, ее муж Сергей, остающийся под арестом, "не имеет никакого отношения" к задержанным под Минском россиянам. Ранее представители белорусских властей заявили о том, что граждане РФ стали фигурантами уголовного дела, возбужденного в отношении Тихановского и Статкевича.



Автор: Злата Богатова

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