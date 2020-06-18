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В Белоруссии задержан претендент на пост президента экс-банкир Бабарико


18.6.2020 19:36
В Белоруссии задержан претендент на пост президента экс-банкир БабарикоФото: nethaber.com

Белорусские правоохранительные органы задержали претендента на пост президента страны Виктора Бабарико за противоправную деятельность, передает ТАСС.

По словам главы Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Ивана Тертеля, экс-банкир, в частности, пытался оказывать воздействие на свидетелей.

Бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико, оставившего свой пост в минувшем мае, чтобы участвовать в президентских выборах, задержали правоохранительные органы Белоруссии.

Глава КГК Иван Тертель, прокомментировав случившееся на канале "Беларусь-1", пояснил, что Виктора Бабарико подозревают в попытках воздействовать на свидетелей, а также сокрытии улик преступления. Отмечается, что бывший банкир на днях пытался обналичить с подконтрольных ему счетов крупную сумму денежных средств.

В Центризбиркоме Белоруссии пояснили, что несмотря на задержание Бабарико в рамках уголовного дела, он может быть зарегистрирован кандидатом в президенты. Для этого необходимо, чтобы ЦИК были переданы документы на регистрацию - заявление, декларация о доходах и имуществе, анкета, подписанные Бабарико, а также должным образом заверенная доверенность.

Выборы на пост президента Белоруссии назначены на 9 августа. Сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов стартовал 21 мая и окончится завтра, 19 июня. На сегодняшний день зарегистрировано тринадцать инициативных групп.

Ранее "Газпром" дал оценку действиям против "Белгазпромбанка", подготовив совместное с "Газпромбанком" заявление. Компании, являющиеся акционерами этой финансовой организации с долей в 49,818% каждая, назвали незаконным назначение исполняющего обязанности председателя правления.

В тексте официального заявления подчеркивалось, что такие действия нарушают законодательство Республики Беларусь, учитывая, что новые руководители были назначены вскоре после того, как правоохранительными органами были задержаны полномочные члены правления указанного банка.

Бывший глава банка Виктор Бабарико намерен побороться за пост президента Беларуси. Прокомментировав последние события, он заявил о том, что у Минска нет на него прямого компромата. Поэтому власти оказывают давление на его окружение и связанные с ним структуры.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 189

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