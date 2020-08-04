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Адвокат Ефремова заговорил о попытке фальсифицировать доказательства
11:12
Фото: hibiny.com
Сегодня в столичном Пресненском суде начали рассматривать по существу дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, передает ТАСС.
Как заявил Эльман Пашаев, представители потерпевших собираются пригласить на заседание свидетеля, который не был не допрошен во время следствия.
Юрист, представляющий интересы российского актера театра и кино Михаила Ефремова, заявил о фальсификации доказательств представителями потерпевших. Как отметил Эльман Пашаев, адвокаты намереваются пригласить на заседание следователя, который ранее не был допрошен следователями.
По словам Пашаева, он располагает достоверными сведениями о том, что представители потерпевших пытаются фальсифицировать доказательства при помощи лжесвидетелей. Речь идет о людях, которые якобы видели Ефремова за рулем автомобиля и сразу после столкновения, подчеркнул защитник звезды.
Адвокат Ефемова обратился к суду с просьбой скептически отнестись к доказательствам такого рода и дать им надлежащую оценку. Судья Елена Абрамова уже приняла от юриста соответствующее письменное заявление. По ее словам, оценка будет дана позднее.
Отмечается, что с ходатайством во время заседания обратились и юристы, представляющие интересы потерпевших. Они также обратились к артисту с просьбой изъясняться громче, и Ефремов выразил намерение учесть их пожелания.
Ранее адвокат Ефремова заявил о достаточном количестве доказательств его невиновности. Как отмечал Пашаев, артист в момент аварии был в состоянии сильного опьянения, поэтому ничего не помнит о том, что произошло. По словам юриста, собрав достаточно доказательств невиновности звезды, он убеждает Ефремова в том, что "вину всегда признать успеем".
Напомним, на прошлой неделе суд продлил срок ареста актеру еще на полгода - вплоть до 22 января.
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