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Адвокат Ефремова заявил о достаточном количестве доказательств его невиновности
00:41
Фото: smi2.net
Защитник известного российского актера Михаила Ефремова заявил о том, что ему уже удалось собрать достаточное количество, чтобы доказать невиновность артиста. Об этом Эльман Пашаев сообщил накануне в эфире телевизионного канала "Россия-24".
Как напомнил Эльман Пашаев, в момент аварии Михаил Ефремов был в состоянии сильного опьянения. Поэтому артист ничего не помнит о том, что произошло, утверждает адвокат. По словам юриста, собрав достаточно доказательств невиновности звезды, он сейчас убеждает Ефремова в том, что "вину всегда признать успеем".
Накануне в МВД информировали о завершении расследования в отношении Михаила Ефремова по делу о смертельной аварии на Смоленской площади.
Ранее Пашаев заявил, что Ефремов лишь "признает, что произошла автоавария с его машиной". По словам адвоката, вопрос о признании вины в совершении ДТП в ходе допросов не поднимался.
В результате аварии, случившейся 8 июня в центре российской столицы, получил смертельные травмы курьер Сергей Захаров, в машину которого врезался внедорожник актера. Водитель фургона был доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти. На сегодняшний день статус потерпевших имеют четыре человека - супруга Захарова, его брат и двое сыновей.
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