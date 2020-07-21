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Ефремову продлили арест на полгода


18:22
Ефремову продлили арест на полгодаФото: smi2.net

Суд продлил срок ареста актеру Михаилу Ефремову, который обвиняется в совершении смертельного ДТП, еще на полгода - вплоть до 22 января.

Соответствующее решение вынес сегодня столичный Пресненский суд, сообщает ТАСС.

Со ссылкой на адвоката звезды отмечается, что суд также отказал Михаилу Ефремову в двухчасовых прогулках. Ранее об этом просила защита артиста.

Как пояснили в суде, первое заседание по существу этого резонансного дела состоится 5 августа.

Ранее Ефремов заявил, что он не актер, а индивидуальный предприниматель. Речь об этом шла во время предварительного судебного заседания, рассказал адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших.

По словам Добровинского, в зале суда Михаил Ефремов выглядел довольно спокойным.

Накануне, 29 июля, в Пресненском суде было назначено предварительное слушание по делу о ДТП с участием Ефремова. После того, как в указанное время на заседание не явились адвокаты артиста, его перенесли на 30 июля.

Автор: Злата Богатова

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