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Ефремову продлили арест на полгода
18:22
Фото: smi2.net
Суд продлил срок ареста актеру Михаилу Ефремову, который обвиняется в совершении смертельного ДТП, еще на полгода - вплоть до 22 января.
Соответствующее решение вынес сегодня столичный Пресненский суд, сообщает ТАСС.
Со ссылкой на адвоката звезды отмечается, что суд также отказал Михаилу Ефремову в двухчасовых прогулках. Ранее об этом просила защита артиста.
Как пояснили в суде, первое заседание по существу этого резонансного дела состоится 5 августа.
Ранее Ефремов заявил, что он не актер, а индивидуальный предприниматель. Речь об этом шла во время предварительного судебного заседания, рассказал адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших.
По словам Добровинского, в зале суда Михаил Ефремов выглядел довольно спокойным.
Накануне, 29 июля, в Пресненском суде было назначено предварительное слушание по делу о ДТП с участием Ефремова. После того, как в указанное время на заседание не явились адвокаты артиста, его перенесли на 30 июля.
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