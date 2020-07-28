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Кейт Миддлтон безуспешно пыталась примириться с Меган Маркл


28.7.2020 13:03
Кейт Миддлтон безуспешно пыталась примириться с Меган МарклФото: cheatsheet.com

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон сделала попытку примирения с Меган Маркл, направив ей цветы в честь дня рождения.

Однако супруга принца Гарри не сочла это достаточным для налаживания отношений.

Об этом рассказывается в биографической книге о членах королевской семьи Великобритании под названием "В поисках свободы". Выдержки из нее приводит Nation News. По мнению авторов, причина напряженности, возникшей в отношениях герцогинь Кейт Миддлтон и Меган Маркл, кроется в их мужьях. Супруги принцев так и не смогли достичь взаимопонимания, хотя некоторое время проживали в одном замке.

В прошлом в британских СМИ широко распространились домыслы о том, что между Меган Маркл и Кейт Миддлтон сложились неприязненные отношения. Эксперты даже делали выводы о том, когда именно начался этот разлад, анализируя совместные публичные появления герцогинь.

Ранее писатель Найджел Коуторн, являющийся автором книги "Принц Эндрю: конец монархии и Эпштейна", выступил с утверждением о том, что как только Меган Маркл появилась в королевской семье Великобритании, принцу Чарльзу стало очевидно: в будущем возникнут проблемы. По мнению литератора, считающегося большим знатоком королевской семьи, сначала сыну Елизаветы II даже нравилось упрямство Меган Маркл. Но со временем он начал испытывать некоторое беспокойство из-за того, что в семействе "есть место только для одной королевы".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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