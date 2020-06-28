ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Ингушетии при обстреле автомобиля ранен полицейский
В Ингушетии при обстреле автомобиля ранен полицейский
Путин прокомментировал домыслы о «вбросе» коронавируса
Путин прокомментировал домыслы о «вбросе» коронавируса
СМИ: взрыв под Тегераном мог произойти на секретном ракетном заводе
СМИ: взрыв под Тегераном мог произойти на секретном ракетном заводе
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей семьям с детьмиМинтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей семьям с детьми
Поклонская прокомментировала нападение на съемочную группу СобчакПоклонская прокомментировала нападение на съемочную группу Собчак
В Ингушетии при обстреле автомобиля ранен полицейскийВ Ингушетии при обстреле автомобиля ранен полицейский
Трамп назвал лживой публикацию NYT о России и АфганистанеТрамп назвал лживой публикацию NYT о России и Афганистане
Принц Чарльз ожидал сложностей из-за Меган Маркл Принц Чарльз ожидал сложностей из-за Меган Маркл

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Принц Чарльз ожидал сложностей из-за Меган Маркл


28.6.2020 18:19
Принц Чарльз ожидал сложностей из-за Меган МарклФото: losangelesblade.com

Как только Меган Маркл появилась в королевской семье Великобритании, принцу Чарльзу стало очевидно, что в будущем возникнут проблемы.

С таким утверждением выступил писатель Найджел Коуторн, являющийся автором книги "Принц Эндрю: конец монархии и Эпштейна".

По мнению литератора, считающегося большим знатоком королевской семьи, сначала Чарльзу нравилось упрямство Меган Маркл. Однако он испытывал некоторое беспокойство из-за того, что в семействе "есть место только для одной королевы", сообщает Daily Mail.

По мнению Найджела Коуторна, королевскую власть волновала растущая популярность Сассексов. Цитируя принца Чарльза, писатель отметил, что монаршему семейству необходимо оставаться "небольшим и единым институтом, а не созвездием светил на разных орбитах".

В конце минувшего мая британские СМИ сообщили о том, что принцу Гарри пришлось обратиться к отцу с просьбой о финансовой поддержке. Как оказалось, дела внука королевы Елизаветы II и его супруги Меган Маркл пока идут не так хорошо, как бы им хотелось.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 285

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Инцидент в Рединге признан терактомИнцидент в Рединге признан терактом
Джонни Депп может сыграть Джокера в фильме Тима БертонаДжонни Депп может сыграть Джокера в фильме Тима Бертона
Алтайский губернатор самоизолировался из-за выявления коронавируса у сотрудниковАлтайский губернатор самоизолировался из-за выявления коронавируса у сотрудников
В Бразилии за сутки выявлено более 40 тыс. зараженных COVID-19В Бразилии за сутки выявлено более 40 тыс. зараженных COVID-19
Добровинский опроверг информацию о 100 млн, которые требовала от Ефремова семья погибшего в ДТПДобровинский опроверг информацию о 100 млн, которые требовала от Ефремова семья погибшего в ДТП

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru