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Принц Чарльз ожидал сложностей из-за Меган Маркл
28.6.2020 18:19
Фото: losangelesblade.com
Как только Меган Маркл появилась в королевской семье Великобритании, принцу Чарльзу стало очевидно, что в будущем возникнут проблемы.
С таким утверждением выступил писатель Найджел Коуторн, являющийся автором книги "Принц Эндрю: конец монархии и Эпштейна".
По мнению литератора, считающегося большим знатоком королевской семьи, сначала Чарльзу нравилось упрямство Меган Маркл. Однако он испытывал некоторое беспокойство из-за того, что в семействе "есть место только для одной королевы", сообщает Daily Mail.
По мнению Найджела Коуторна, королевскую власть волновала растущая популярность Сассексов. Цитируя принца Чарльза, писатель отметил, что монаршему семейству необходимо оставаться "небольшим и единым институтом, а не созвездием светил на разных орбитах".
В конце минувшего мая британские СМИ сообщили о том, что принцу Гарри пришлось обратиться к отцу с просьбой о финансовой поддержке. Как оказалось, дела внука королевы Елизаветы II и его супруги Меган Маркл пока идут не так хорошо, как бы им хотелось.
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