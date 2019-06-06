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Меган Маркл собирается уехать в США из-за Кейт Миддлтон
6.6.2019 08:35
Фото: losangelesblade.com
Супруга принца Гарри намерена стать неофициальной королевой Америки и готова для этого увезти мужа и сына в Соединенные Штаты, пишут зарубежные СМИ.
По мнению светского обозревателя Роба Шутера, герцогиня Сассекская не хочет оставаться в тени Кейт Миддлтон.
Как отмечает Шутер со ссылкой на собственные источники, близкие к британскому королевскому дому, молодая семья скоро может покинуть страну. Ранее в прессе уже появлялись предположения о том, что пара вскоре после рождения первенца на несколько лет отправится в Африку. Однако в действительности Меган Маркл якобы планирует переезд в США вместе с принцем Гарри и маленьким сыном.
Герцогиня Сассекская не намерена оставаться в тени Кейт Миддлтон и принца Уильяма, полагает Шутер. Поэтому она отправится в Соединенные Штаты, рассчитывая стать там неофициальной королевой Америки.
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что называл герцогиню Сассекскую противной и злобной.
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