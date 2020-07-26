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В Португалии создана маска, которая нейтрализует коронавирус


26.7.2020 13:52
В Португалии создана маска, которая нейтрализует коронавирусФото: defense.gov

Созданная португальскими учеными защитная маска обладает инновационным покрытием, которое способно эффективно нейтрализовать новый коронавирус.

Возбудитель теряет активность, как только вступает в контакт с эти материалом, передает ТАСС.

Как рассказали представители института молекулярной медицины в Лиссабоне, маску можно использовать многократно. Испытания показали, что она не теряет своих ценных свойств и после пятидесяти стирок.

Разработчики пояснили, что эффективность их маски при защите от коронавирусной инфекции была подтверждена результатами испытаний. Возбудитель теряет активность, когда вступает в контакт с инновационным материалом.

По официальным данным, за период с начала пандемии в Португалии коронавирус был выявлен примерно у 50 тыс. человек. Свыше 1,7 зараженных скончались, признаны выздоровевшими порядка 35 тыс. человек инфицированных.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что смертность от коронавирусной инфекции в России составляет 1,62% от общего количества заболевших. По словам министра, уровень является одним из самых низких показателей в мире.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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