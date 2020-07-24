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В России уровень летальности от коронавируса составил 1,62%
24.7.2020 14:20
Фото: cdn.agency
Смертность от коронавирусной инфекции в России составляет 1,62% от общего количества заболевших, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По словам министра, уровень является одним из самых низких показателей в мире.
На эту тему глава российского Минздрава говорил в ходе совещания с иностранными коллегами из государств-членов Шанхайского организации сотрудничества (ШОС). Встреча состоялась в пятницу, 24 июля. Как заявил Михаил Мурашко, российские медики сейчас продолжают трудиться "в круглосуточном режиме, спасают жизни наших граждан".
Российский министр отметил, что в период нерабочих дней было зафиксировано понижение темпов еженедельного прироста выявленных случаев заражения коронавирусом в 27 раз. Благодаря вовремя принятым жестким мерам удалось "стабилизировать ситуацию и избежать взрывного роста".
В минувший понедельник, 20 июля, глава РФ Владимир Путин заявил о том, что уровень смертности в нашей стране среди пациентов с коронавирусом составляет 1,5%. Президент сказал, что показатель существенно ниже, чем в некоторых государствах, где хорошо развита системой здравоохранения, в частности, "в богатых странах Европы".
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