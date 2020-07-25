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В Хабаровске прошла вторая за день акция в поддержку Фургала


25.7.2020 21:14
В Хабаровске прошла вторая за день акция в поддержку ФургалаФото: livejournal.com

Жители Хабаровска сегодня снова прошли по центру города, чтобы выразить поддержку арестованному ранее экс-губернатору региона Сергею Фургалу.

Несанкционированная акция стала уже второй за сегодняшний день, сообщают российские СМИ.

Участники второй акции, численность которой пока не называлась, как и прежде провели массовое шествие по центральным улицам краевой столицы.

Первая несогласованная акция в поддержку арестованного экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, которая состоялась сегодня утром, собрала около 6,5 тыс. участников, заявили в пресс-службе местной мэрии. Примерно половина от этого числа пришла к зданию местного правительства, а остальные присоединились во время шествия по уже ставшему привычным маршруту. По данным СМИ, акция длилась примерно четыре часа.

Напомним, 20 июля глава РФ Владимир Путин назначил на пост врио губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Прибыв в регион, он уже приступил к кадровым перестановкам.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в Хабаровске 9 июля, после чего он был доставлен в Москву. Днем позже столичный Басманный суд вынес решение об его аресте на срок до 9 сентября. Фургала обвиняют в покушении на убийство и организации убийств. Сам он продолжает решительно отвергать свою причастность к расправам над бизнесменами.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что Фургал просил адвокатов вызывать для него психиатра, если он выразит намерение взять на себя вменяемые преступления.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

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