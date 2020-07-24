Новости шоу-бизнеса

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В Хабаровске очередная акция в поддержку Фургала собрала около 6,5 тыс. человек
08:37
Фото: readovka.ru
Состоявшаяся сегодня очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрала порядка 6,5 тыс. участников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии. Отмечается, что около половины от этого числа митингующих ранее находились на площади у здания местного правительства.
Когда участники двинулись шествием по уже ставшему привычным маршруту, к ним начали присоединяться и другие люди. В результате общее количество митингующих составило порядка 6,5 тыс. горожан. Как стало известно, некоторые участники протестной акции все еще остаются около здания регионального правительства.
В мэрии также напомнили о митинге, состоявшемся неделю назад. По данным местных властей, тогда поддержать Фургала вышли около 10 тыс. местных жителей региона. В течение последующих дней у здания краевого правительства собирались периодически от ста до трехсот протестующих.
Ранее в Кремле, прокомментировав ситуацию в Хабаровске, исключили, что митинги могут быть организованы из-за рубежа. На эту тему высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, указавший на то, что продолжающиеся акции протеста в Хабаровске представляют собой питательную среду "для разных квази или псевдооппозиционеров, специальных дебоширов" из других регионов.
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