Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СК отвел адвокатов Фургала из-за конфликта интересов

13:02

Фото: smi2.net



Следователи отвели половину адвокатов Сергея Фургала по причине возникшего конфликта интересов, передает "Коммерсант".



Ранее Марине Горбачевой и Максиму Самойлову предлагали сотрудничество родственники еще одного фигуранта этого громкого дела - бывшего бизнес-партнера экс-губернатора Хабаровского края.



Следственный комитет России (СКР) отводит двух адвокатов экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах и покушениях. По данным юристов, следователи собираются нейтрализовать адвокатский корпус, который мешает договориться о даче признательных показаний, сообщает "Коммерсант".



Отмечается, что Фургал предвидел подобное развитие событий и просил адвокатов вызывать для него психиатра, как только он выразит намерение взять на себя вменяемые преступления.



Глава следственно-оперативной группы Юрий Буртовой уже проинформировал об отводе Марины Горбачевой и Максима Самойлова. Причиной этого послужил конфликт интересов, возникший у экс-губернатора и Николая Мистрюкова. Он также является обвиняемым по этому уголовному делу, связанному с преступлениями пятнадцатилетней давности, которые сейчас инкриминируют Фургалу.



Бывшего бизнес-партнера Фургала задержали минувшей осенью по обвинению в тех же заказных убийствах предпринимателей и одном покушении.Сначала Мистрюков вообще отказывался давать показания, и его жена Наталья решила прибегнуть к услугам Марине Горбачевой и Максима Самойлова. Сотрудничество продолжалось около двух месяцев, в течение которых юристы успели оформить ряд жалоб и заявлений, адресованных СКР и Генеральной прокуратуры.



В минувшем январе Горбачева и Самойлов пытались организовать личную встречу с Мистрюковым, который в тот момент содержался в СИЗО "Лефортово". Но арестант через представителей администрации информировал юристов, что более не нуждается в их услугах. Как выяснилось позднее, Мистрюков предпочел взаимодействовать с пятым защитником, который был ему назначен, отказавшись от всех четверых адвокатов, нанятых супругой. Согласившись сотрудничать со следственными органами, к тому моменту он уже признался в причастности к убийствам и дал показания на других фигурантов, включая Фургала.



Автор: Злата Богатова

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