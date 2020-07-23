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Дегтярев провел перестановки в руководстве Хабаровского края


05:19
Дегтярев провел перестановки в руководстве Хабаровского краяФото: livelive.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, назначенный на этот пост в минувший понедельник, 20 июля, приступил к перестановкам в региональном правительстве.

Об изменениях в администрации он сообщил на своей странице в Instagram.

Как стало известно, первым зампредом правительства региона станет коллега Михаила Дегтярева по Госдуме Александр Никитин. В прошлом он возглавлял аппарат комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, председателем которого являлся нынешний глава Хабаровского края.

По словам Дегтярева, свой пост также покинет Юрий Золочевский, который ранее был первым зампредседателя краевого правительства по экономическим вопросам. Захар Синяговский, в прошлом занимавший должность советника губернатора, сосредоточится на партийной работе. Как пояснил врио губернатора, сейчас он параллельно исполняет обязанности руководителя ЛДПР в регионе, и Дегтярев уже подписал заявление.

Напомним, глава Российской Федерации Владимир Путин предложил стать врио главы Хабаровского края депутату Государственной думы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву в минувший понедельник, 20 июля. Президент при этом отметил, что речь идет об одном из крупнейших субъектов страны с мощным промышленным потенциалом и самобытной культурой.

Глава РФ отметил хорошую подготовку Михаила Дегтярева, наличие у него образования и политического опыта. В ответ парламентарий выразил согласие и готовность сразу же направиться в Хабаровский край.

Сергей Фургал, ранее занимавший пост главы краевой администрации, был снят с должности по причине утраты доверия. Он был задержан в Хабаровске 9 июля, после чего он доставлен в Москву. Днем позже столичный Басманный суд вынес решение об его аресте на срок до 9 сентября. Фургала обвиняют в покушении на убийство и организации убийств. Сам он продолжает решительно отвергать свою причастность к расправам над бизнесменами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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