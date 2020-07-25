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Задержана исследовательница, укрывавшаяся в консульстве Китая в США
25.7.2020 10:28
Фото: talktome.com
Власти Соединенных Штатов задержали исследовательницу из КНР, которая ранее укрывалась в китайской дипмиссии в Сан-Франциско.
Причиной преследования американских властей стали подозрения в мошенничестве с визой и связях с китайскими военными, передает агентство Associated Press.
Министерство юстиции Соединенных Штатов обвиняет 37-летнюю китаянку Тан Цзюань и еще троих ее соотечественниках в мошеннических действиях, связанных с получением американской визы осенью прошлого года.
Ранее гражданка КНР прибыла в США для проведения исследований в Калифорнийском университете в Дейвисе. Как полагают американские правоохранители, Тан Цзюань могла сотрудничать с китайскими военными - агенты ФБР обнаружили фото, где она запечатлена в форме Народно-освободительной армии Китая.
В ФБР ранее уже провели допрос Тан Цзюань, которая решительно отвергла все подозрения в связях с китайскими военными. Сразу после этого она обратилась в консульство КНР в Сан-Франциско, попросив предоставить ей убежище. Впоследствии агентами ФБР были допрошены еще более двадцати граждан КНР по аналогичным обвинениям.
В университете пояснили, что в минувшем июне Тан Цзюань покинула должность приглашенного исследователя в отделении радиационной онкологии. Отмечается также, что исследовательская деятельность китаянки в Соединенных Штатах финансировалась учебной программой обмена, связанной с Минбразования КНР.
Обвинения в адрес Тан Цзюань были выдвинуты на фоне стремительно ухудшающихся отношений Вашингтона и Пекина. Ранее американское руководство приняло решение о закрытии китайского консульства в Хьюстоне, а МИД КНР в ответ объявил о прекращении деятельности дипмиссии США в административном центре провинции Сычуань - Чэнду.
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео допустил, что российские власти вполне могут выступить против политики Китая на мировой арене совместно с Соединенными Штатами. По мнению главы Госдепа, такой вариант обусловлен "характером отношений" между Москвой и Пекином.
Майк Помпео при этом в очередной раз указал на необходимость противостоять политике Коммунистической партии Китая (КПК), ведь она представляет угрозу мировым свободам. По его словам, китайский народ вместе со всем свободным миром должен объединиться в борьбе, чтобы "восторжествовать над этой новой тиранией". Важно изменить коммунистический Китай, иначе он изменит всех остальных, констатировал представитель Вашингтона.
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