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Пекин требует закрыть генконсульство США в городе Чэнду
08:42
Фото: smi2.net
Китайские власти требуют закрытия американского генконсульства в Чэнду, передает ТАСС. Как заявили в МИД КНР, действия Пекина представляют собой законную и необходимую контрмеру в ответ на недавнее решение о закрытии китайской дипмиссии в техасском Хьюстоне.
Власти Китая обратились к руководству Соединенных Штатов с требованием закрыть американское генконсульство в городе Чэнду (юго-западная провинция Сычуань). Соответствующее заявление сегодня опубликовало МИД КНР. В тексте указано, что американское посольство уже проинформировали о решении отозвать лицензию на учреждение. В заявлении МИД уточняется, что речь идет о немедленной прекращении деятельности дипмиссии.
Отмечается, что ранее американская сторона "в одностороннем порядке предприняла провокацию". Так китайские дипломаты оценили действия властей США, которые "резко потребовали" закрытия генерального консульства КНР в Хьюстоне. В заявлении китайского МИД такой шаг назван "серьезным нарушением норм международного права, ключевых принципов международных отношений и консульского соглашения" между странами, последствием чего стал "серьезный ущерб двусторонним отношениям".
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео допустил, что Россия может совместно с Соединенными штатами выступить против политики Китая на мировой арене. Глава американского дипломатического ведомства заявил, что китайскому народу и "свободным нациям мира" нужно объединиться в борьбе с политикой Коммунистической партии Китая (КПК).
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