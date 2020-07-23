ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Свердловской области скончался 43-летний министр, заразившийся COVID-19
В Свердловской области скончался 43-летний министр, заразившийся COVID-19
СК отвел адвокатов Фургала из-за конфликта интересов
СК отвел адвокатов Фургала из-за конфликта интересов
Дегтярев провел перестановки в руководстве Хабаровского края
Дегтярев провел перестановки в руководстве Хабаровского края
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Пекин требует закрыть генконсульство США в городе ЧэндуПекин требует закрыть генконсульство США в городе Чэнду
В Москве готовы разъяснить Зеленскому суть Минских соглашенийВ Москве готовы разъяснить Зеленскому суть Минских соглашений
Помпео не исключает, что Россия поддержит США в противостоянии КитаюПомпео не исключает, что Россия поддержит США в противостоянии Китаю
Дегтярев провел перестановки в руководстве Хабаровского краяДегтярев провел перестановки в руководстве Хабаровского края
В Тегеране приземлился иранский лайнер, перехваченный истребителями СШАВ Тегеране приземлился иранский лайнер, перехваченный истребителями США

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Пекин требует закрыть генконсульство США в городе Чэнду


08:42
Пекин требует закрыть генконсульство США в городе ЧэндуФото: smi2.net

Китайские власти требуют закрытия американского генконсульства в Чэнду, передает ТАСС. Как заявили в МИД КНР, действия Пекина представляют собой законную и необходимую контрмеру в ответ на недавнее решение о закрытии китайской дипмиссии в техасском Хьюстоне.

Власти Китая обратились к руководству Соединенных Штатов с требованием закрыть американское генконсульство в городе Чэнду (юго-западная провинция Сычуань). Соответствующее заявление сегодня опубликовало МИД КНР. В тексте указано, что американское посольство уже проинформировали о решении отозвать лицензию на учреждение. В заявлении МИД уточняется, что речь идет о немедленной прекращении деятельности дипмиссии.

Отмечается, что ранее американская сторона "в одностороннем порядке предприняла провокацию". Так китайские дипломаты оценили действия властей США, которые "резко потребовали" закрытия генерального консульства КНР в Хьюстоне. В заявлении китайского МИД такой шаг назван "серьезным нарушением норм международного права, ключевых принципов международных отношений и консульского соглашения" между странами, последствием чего стал "серьезный ущерб двусторонним отношениям".

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео допустил, что Россия может совместно с Соединенными штатами выступить против политики Китая на мировой арене. Глава американского дипломатического ведомства заявил, что китайскому народу и "свободным нациям мира" нужно объединиться в борьбе с политикой Коммунистической партии Китая (КПК).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Слухи о госпитализации Лукашенко не подтвердилисьСлухи о госпитализации Лукашенко не подтвердились
В Колумбии за два дня погибли четверо военныхВ Колумбии за два дня погибли четверо военных
В Великобритании пока не будут ежедневно публиковать данные о смертности от COVID-19В Великобритании пока не будут ежедневно публиковать данные о смертности от COVID-19
Найденная мертвой психиатр-блогер Амбарцумян жаловалась на угрозыНайденная мертвой психиатр-блогер Амбарцумян жаловалась на угрозы
Петербург возглавил рейтинг регионов РФ по качеству жизниПетербург возглавил рейтинг регионов РФ по качеству жизни

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru