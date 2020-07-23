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Помпео не исключает, что Россия поддержит США в противостоянии Китаю
06:28
Фото: parstoday.com
Российские власти вполне могут выступить против политики Китая на мировой арене совместно с Соединенными Штатами, считает американский госсекретарь США Майк Помпео. По мнению главы Госдепа, такой вариант обусловлен "характером отношений" между Москвой и Пекином.
Майк Помпео высказался на эту тему после выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии. Как заявил глава Госдепартамента Соединенных Штатов, в случае совместных действий с Москвой Вашингтон сможет "сделать мир более безопасным". Необходимо "работать с русскими" для обеспечения мира для всей планеты, подчеркнул госсекретарь.
В своей речи глава американской дипломатии указал на необходимость противостоять политике Коммунистической партии Китая (КПК), ведь она представляет угрозу мировым свободам. Как подчеркнул Майк Помпео, китайский народ вместе со всем свободным миром должен объединиться в борьбе, чтобы "восторжествовать над этой новой тиранией". Важно изменить коммунистический Китай, иначе он изменит всех остальных, констатировал Помпео.
Ранее первый заместитель американского госсекретаря Стивен Биган заявил о том, что какой-либо прогресс в двусторонних отношениях РФ и Соединенных Штатов на текущем этапе практически не представляется возможным.
Американский дипломат при этом отметил, что России приходится сталкиваться с серьезной проблемой, которая связана "с присутствием Китая на ее южных границах". Биган добавил, что исторически взаимоотношения Москвы и Пекина отличались значительной напряженностью.
Напомним, США обязали Пекин закрыть консульство в Хьюстоне.
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