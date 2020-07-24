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В Чикаго демонтировали два памятника Колумбу
24.7.2020 21:05
Фото: livejournal.com
Власти Чикаго приняли решение убрать памятники Христофору Колумбу, ранее установленные в двух парках города, передают американские СМИ.
Как указано в соответствующем распоряжении мэра Лори Лайтфут, монументы будут перемещены до "дальнейшего уведомления".
Статуя, стоявшая на территории парка Гранта в самом центре Чикаго, была демонтирована в три часа ночи при помощи крана. Несмотря на позднее время, за этим с одобрением наблюдало немало местных жителей, а проезжавшие мимо водители автомобилей начинали сигналить. Второй монумент убирали примерно через два часа.
Около недели назад участники очередной акций протеста, выступающие против расизма, попытались своими силами свалить одну из статуй. После того, как митингующие начали провоцировать стычки с полицией, мэр Чикаго приняла решение демонтировать оба монумента в целях безопасности.
В Соединенных Штатах участники массовых акций протеста продолжают разрушать монументы, возведенные в честь исторических деятелей. Не так давно инициативная группа жителей Аляски выступила с предложением демонтировать установленную в городе Ситка статую главы русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков Александра Баранова.
Напомним, на фоне антирасистских митингов возобновили свои попытки активисты, ранее выступавшие за уничтожение фресок художника Виктора Арнаутова. Изображения украшают стены школы имени Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско.
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