ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Тегеране приземлился иранский лайнер, перехваченный истребителями США
В Тегеране приземлился иранский лайнер, перехваченный истребителями США
На аукционе продадут записку принцессы Дианы
На аукционе продадут записку принцессы Дианы
В Мексике спасли более 20 детей, находившихся в рабстве
В Мексике спасли более 20 детей, находившихся в рабстве
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвымПропавший в Подмосковье олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым
Эксперт Минздрава сделал прогноз о ситуации с коронавирусом в России осеньюЭксперт Минздрава сделал прогноз о ситуации с коронавирусом в России осенью
В Хабаровске очередная акция в поддержку Фургала собрала около 6,5 тыс. человекВ Хабаровске очередная акция в поддержку Фургала собрала около 6,5 тыс. человек
Россия возобновит полеты за рубеж с трех направленийРоссия возобновит полеты за рубеж с трех направлений
На аукционе продадут записку принцессы ДианыНа аукционе продадут записку принцессы Дианы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Чикаго демонтировали два памятника Колумбу


24.7.2020 21:05
В Чикаго демонтировали два памятника КолумбуФото: livejournal.com

Власти Чикаго приняли решение убрать памятники Христофору Колумбу, ранее установленные в двух парках города, передают американские СМИ.

Как указано в соответствующем распоряжении мэра Лори Лайтфут, монументы будут перемещены до "дальнейшего уведомления".

Статуя, стоявшая на территории парка Гранта в самом центре Чикаго, была демонтирована в три часа ночи при помощи крана. Несмотря на позднее время, за этим с одобрением наблюдало немало местных жителей, а проезжавшие мимо водители автомобилей начинали сигналить. Второй монумент убирали примерно через два часа.

Около недели назад участники очередной акций протеста, выступающие против расизма, попытались своими силами свалить одну из статуй. После того, как митингующие начали провоцировать стычки с полицией, мэр Чикаго приняла решение демонтировать оба монумента в целях безопасности.

В Соединенных Штатах участники массовых акций протеста продолжают разрушать монументы, возведенные в честь исторических деятелей. Не так давно инициативная группа жителей Аляски выступила с предложением демонтировать установленную в городе Ситка статую главы русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков Александра Баранова.

Напомним, на фоне антирасистских митингов возобновили свои попытки активисты, ранее выступавшие за уничтожение фресок художника Виктора Арнаутова. Изображения украшают стены школы имени Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

США обязали Пекин закрыть консульство в ХьюстонеСША обязали Пекин закрыть консульство в Хьюстоне
В Чикаго при защите памятника Колумбу пострадали 18 полицейскихВ Чикаго при защите памятника Колумбу пострадали 18 полицейских
Мишустин пообещал туристам вернуть до 15 тыс. рублей за поездки по РоссииМишустин пообещал туристам вернуть до 15 тыс. рублей за поездки по России
Актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин умер в 34 годаАктер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин умер в 34 года
В Южной Корее при пожаре в распределительном центре погибли пять человекВ Южной Корее при пожаре в распределительном центре погибли пять человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru