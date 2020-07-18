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В Чикаго при защите памятника Колумбу пострадали 18 полицейских
18.7.2020 14:33
Фото: deon.pl
Участники протестов движения Black Lives Matter (BLM) атаковали памятник Христофору Колумбу, установленный в Чикаго, а также провоцировали столкновения с полицией.
В результате инцидента пострадали по меньшей мере 18 сотрудников местных правоохранительных органов, передает телевизионный канал Fox News.
Как рассказали в местном полицейском управлении, толпа митингующих окружила статую. С криками "Убийца!" участники протестных акций атаковали полицейских, охраняющих памятник. Демонстранты при этом использовали фейерверки и бросали в силовиков камни.
Несмотря на оцепление, митингующим удалось прорваться к статуе. Они смогли оттеснить полицию, после чего правоохранители были вынуждены использовать слезоточивый газ. Памятник остался на месте.
После случившегося были задержаны двенадцать наиболее активных манифестантов.
В Соединенных Штатах участники массовых акций протеста продолжают разрушать монументы, возведенные в честь исторических деятелей. Не так давно инициативная группа жителей Аляски выступила с предложением демонтировать установленную в городе Ситка статую главы русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков Александра Баранова.
Напомним, на фоне антирасистских митингов возобновили свои попытки активисты, ранее выступавшие за уничтожение фресок художника Виктора Арнаутова. Изображения украшают стены школы имени Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско.
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