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В США вновь заговорили об уничтожении фресок Арнаутова
2.7.2020 18:44
Фото: zondnews.ru
На фоне антирасистских протестов, которые продолжаются в Соединенных Штатах, возобновили свои попытки активисты, ранее выступавшие за уничтожение фресок художника Виктора Арнаутова (1896-1979), передает ТАСС.
Речь идет о тринадцати фресках, которые украшают стены школы имени Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско.
В штате Калифорния снова зазвучала критика в адрес фресок, созданных Виктором Арнаутовым в 1936 году, рассказала журналистам глава Конгресса русских американцев (КРА), член Всемирного координационного совета (представитель от США) и зампредседателя Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) Соединенных Штатов Наталия Сабельник. По ее словам, свои попытки возобновили активисты, ранее уже призывавшие убрать изображения.
На фоне массовых акций протеста, когда по всей стране вандалы сносят памятники историческим деятелям, а изменения затронули уже многие сферы жизни, опять раздались призывы убрать изображения, где первый американский президент Джордж Вашингтон (1732-1799) запечатлен убитым индейцем и темнокожими рабами, которые ему принадлежали.
Ранее Комитет по вопросам образования Сан-Франциско пришел к выводу, что творения выходца из Российской империи Арнаутова, который много десятилетий прожил в США, могут оскорбить чувства индейцев и афроамериканцев. Было принято решение о закрытии работ художника для публичного обозрения. Стены в школе намеревались закрасить, однако под мощным давлением общественности в комитете согласились каким-то образом прикрыть фрески.
Год назад к властям Сан-Франциско с просьбой защитить фрески Виктора Арнаутова от лица российской культурной общественности обращался член Союза художников России и Ассоциации искусствоведов Юрий Иваненко.
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