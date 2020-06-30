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В США испытали на людях вакцину против COVID-19
11:04
Фото: prozhelezu.ru
Как свидетельствуют результаты исследования, на раннем этапе американская вакцина для профилактики нового коронавируса помогла сформировать сильный иммунный ответ у всех участников.
Отчет об испытаниях препарата появился в журнале New England Journal of Medicine. Над созданием вакцины против коронавируса работали специалисты компании Moderna.
В испытаниях участвовали сорок пять пациентов, которых разделили на три равные по количеству группы. В каждой препарат применялся в дозировке 25, 100 и 250 микрограммов соответственно. Все тестируемые смогли выработать антитела, необходимые для защиты от вируса.
В компании пояснили, что наиболее высокую дозировку использовали для испытуемых с самым сильным иммунитетом.
Ранее стало известно о положительной динамике на территории Нью-Йорка - за сутки впервые за четыре месяца там не было зарегистрировано ни одного летального исхода среди пациентов с COVID-19.
Напомним, не так давно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордно высокий прирост новых зараженных коронавирусом в мире - за сутки он составил более 230 тыс.
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