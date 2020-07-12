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ВОЗ сообщает о рекордном суточном приросте зараженных коронавирусом
12.7.2020 20:49
Фото: rollingstone.com
За минувшие сутки количество пациентов с COVID-19 в мире возросло более чем на 230 тыс. человек.
Как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) число стало новым рекордом.
По данным ВОЗ, за последние двадцать четыре часа прирост новых зараженных коронавирусом в мире составил более 230 тыс. Антирекорд был побит накануне, когда организация информировала о том, что за сутки было регистрировано свыше 228 тыс. новых заболевших.
Количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19 за день увеличилось на 5 285.
К настоящему времени за период пандемии на планете выявили в общей сложности 12 552 765 зараженных. 561 617 заболевший коронавирусной инфекцией скончался.
В России за прошедшие сутки зафиксировали 6 615 новых инфицированных, случаи заражения выявлены в 84 регионах. Темпы прироста продолжают снижаться, кроме того, уменьшается доля пациентов, у которых коронавирус протекает бессимптомно.
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