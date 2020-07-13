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В Нью-Йорке впервые за четыре месяца не зафиксировали смертей от COVID-19
13.7.2020 13:09
Фото: ont.by
На территории Нью-Йорка за минувшие сутки впервые за четыре месяца не было зарегистрировано ни одного летального исхода среди пациентов с COVID-19.
Об этом со ссылкой на департамент здравоохранения города сегодня передает американский канал Fox News.
Первый пациент с лабораторно подтвержденным заражением коронавирусом умер в Нью-Йорке 11 марта. Начиная с 13 марта в городе практически ежедневно фиксировались летальные исходы среди инфицированных COVID-19.
Канал отмечает, что 10 июля в Нью-Йорке скончались двое пациентов с предполагаемым, но пока еще не подтвержденным COVID-19.
Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордно высоком приросте новых зараженных коронавирусом в мире - за последние двадцать четыре часа он составил более 230 тыс.
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