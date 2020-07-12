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Адвокат родственников погибшего в ДТП с участием Ефремова отверг сведения о 40-миллионной компенсацииАдвокат родственников погибшего в ДТП с участием Ефремова отверг сведения о 40-миллионной компенсации

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Адвокат родственников погибшего в ДТП с участием Ефремова отверг сведения о 40-миллионной компенсации


12.7.2020 10:03
Адвокат родственников погибшего в ДТП с участием Ефремова отверг сведения о 40-миллионной компенсацииФото: wikimedia.org

Адвокат потерпевших Александр Добровинский прокомментировал информацию, которая ранее появилась в СМИ, о размере исков со стороны потерпевших.

Защитник семьи Сергея Захарова говорил на эту тему в эфире Соловьев Live.

Как подчеркнул Александр Добровинский, сведения о сумме якобы заявленных гражданских исков не соответствуют действительности. Адвокат пояснил, что не может понять, откуда вообще взялась подобная информация. По словам Добровинского, "это ложь, выдумка полная".

Юрист пояснил, что потерпевшие будут подавать иски лишь на суде.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что родственники Сергея Захарова якобы собираются потребовать от артиста Михаила Ефремова в общей сложности 40 млн рублей.

Не так давно Эльман Пашаев заявил о том, что в момент аварии Михаил Ефремов был в состоянии сильного опьянения, поэтому ничего не помнит о случившемся. По словам юриста, собрав достаточно доказательств невиновности звезды, он сейчас убеждает Ефремова в том, что "вину всегда признать успеем". Адвокат также добавил, что вопрос о признании вины Ефремовым в совершении ДТП в ходе допросов не поднимался.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

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