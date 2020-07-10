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СМИ: семья Захарова требует у Ефремова 40 млн
16:33
Фото: кадр видео с youtube.com
Семья Сергея Захарова, ставшего жертвой ДТП с участием известного артиста Михаила Ефремова, требуют у актера 40 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба.
Об этом сегодня пишет газета "Московский комсомолец".
Несколько томов уголовного дела по факту смертельной аварии в центре Москвы в скором времени будут направлены в прокуратуру для утверждения. Предварительно с ними уже ознакомились представители потерпевшей стороны.
Как стало известно, члены семьи Сергея Захарова, имеющие статус потерпевших (законная супруга, брат и двое сыновей) намерены взыскать с Михаила Ефремова 40 млн рублей в качестве возмещения за причиненный им моральный вред. Отмечается, что на статус потерпевшей также рассчитывает гражданская супруга Захарова.
Ранее полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас обратился к Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — адвокатам сторон в этом резонансном деле — с призывом прекратить устроенный ими "водевиль". В интервью РБК Клишас пригрозил юристам последствиями за постоянное участие в различных шоу и разглашение материалов дела.
Не так давно Эльман Пашаев заявил о том, что в момент аварии Михаил Ефремов был в состоянии сильного опьянения, поэтому ничего не помнит о случившемся. По словам юриста, собрав достаточно доказательств невиновности звезды, он сейчас убеждает Ефремова в том, что "вину всегда признать успеем". Адвокат также добавил, что вопрос о признании вины Ефремовым в совершении ДТП в ходе допросов не поднимался.
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