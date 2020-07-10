Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: семья Захарова требует у Ефремова 40 млн

16:33

Фото: кадр видео с youtube.com



Семья Сергея Захарова, ставшего жертвой ДТП с участием известного артиста Михаила Ефремова, требуют у актера 40 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба.



Об этом сегодня пишет газета "Московский комсомолец".



Несколько томов уголовного дела по факту смертельной аварии в центре Москвы в скором времени будут направлены в прокуратуру для утверждения. Предварительно с ними уже ознакомились представители потерпевшей стороны.



Как стало известно, члены семьи Сергея Захарова, имеющие статус потерпевших (законная супруга, брат и двое сыновей) намерены взыскать с Михаила Ефремова 40 млн рублей в качестве возмещения за причиненный им моральный вред. Отмечается, что на статус потерпевшей также рассчитывает гражданская супруга Захарова.



Ранее полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас обратился к Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — адвокатам сторон в этом резонансном деле — с призывом прекратить устроенный ими "водевиль". В интервью РБК Клишас пригрозил юристам последствиями за постоянное участие в различных шоу и разглашение материалов дела.



Не так давно Эльман Пашаев заявил о том, что в момент аварии Михаил Ефремов был в состоянии сильного опьянения, поэтому ничего не помнит о случившемся. По словам юриста, собрав достаточно доказательств невиновности звезды, он сейчас убеждает Ефремова в том, что "вину всегда признать успеем". Адвокат также добавил, что вопрос о признании вины Ефремовым в совершении ДТП в ходе допросов не поднимался.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 141

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 14:43 Хабаровчане провели массовые акции в поддержку Фургала

Хабаровчане провели массовые акции в поддержку Фургала 14:08 Генпрокуратура РФ установила причину гибели группы Дятлова

Генпрокуратура РФ установила причину гибели группы Дятлова 00:30 В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом 10.7.2020 15:55 Подруге финансиста Эпштейна приходится носить робу из бумаги

Подруге финансиста Эпштейна приходится носить робу из бумаги 10.7.2020 15:10 В Гонконге из-за новой вспышки коронавируса закроют все школы