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Онлайн-аукцион Christie''s впервые проводится сразу на четырех площадках


00:11
Онлайн-аукцион Christie''s впервые проводится сразу на четырех площадкахФото: vk.com

Аукционный дом организовал торги в Гонконге, Лондоне, Нью-Йорке и Париже, передает ТАСС. Как рассказала представитель Christie's Ребекка Риджилаупт, беспрецедентный аукцион решили назвать ONE: A Global Sale of the 20th Century ("Один: Всемирный аукцион произведений искусства ХХ века").

В условиях продолжающейся пандемии коронавируса запланированные на конец июня торги в Нью-Йорке было решено отменить и провести аукцион в другом формате.

Вниманию ценителей искусства, в частности, предлагается произведение Пабло Пикассо "Алжирские женщины", входящее в серию из пятнадцати работ. Они были созданы по мотивам полотна "Алжирские женщины в своих покоях", которую в 1834 году написал Эжен Делакруа. Творение Пикассо, ранее еще никогда не участвовавшее в торгах, предварительно оценивается в 25 млн долларов.

В число лотов также вошли работы таких художников, как Рой Лихтенштейн, Эд Рушей, Марк Гротьян, Герхард Рихтер и других. Стоит отметить, что на аукционе в Париже выставили произведение "Пляж в Агридженто", созданное выходцем из России Никола де Сталь. Эксперты Christie's предваительно оценили картину в $4-6,2 млн.

Ранее представители аукционного дома Christie's анонсировали проведение "русских торгов" в онлайн-режиме. Обновленный формат, введенный из-за пандемии коронавируса, позволит участникам делать ставки круглосуточно из любой точки мира, предполагали организаторы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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