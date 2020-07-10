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Онлайн-аукцион Christie''s впервые проводится сразу на четырех площадках
00:11
Фото: vk.com
Аукционный дом организовал торги в Гонконге, Лондоне, Нью-Йорке и Париже, передает ТАСС. Как рассказала представитель Christie's Ребекка Риджилаупт, беспрецедентный аукцион решили назвать ONE: A Global Sale of the 20th Century ("Один: Всемирный аукцион произведений искусства ХХ века").
В условиях продолжающейся пандемии коронавируса запланированные на конец июня торги в Нью-Йорке было решено отменить и провести аукцион в другом формате.
Вниманию ценителей искусства, в частности, предлагается произведение Пабло Пикассо "Алжирские женщины", входящее в серию из пятнадцати работ. Они были созданы по мотивам полотна "Алжирские женщины в своих покоях", которую в 1834 году написал Эжен Делакруа. Творение Пикассо, ранее еще никогда не участвовавшее в торгах, предварительно оценивается в 25 млн долларов.
В число лотов также вошли работы таких художников, как Рой Лихтенштейн, Эд Рушей, Марк Гротьян, Герхард Рихтер и других. Стоит отметить, что на аукционе в Париже выставили произведение "Пляж в Агридженто", созданное выходцем из России Никола де Сталь. Эксперты Christie's предваительно оценили картину в $4-6,2 млн.
Ранее представители аукционного дома Christie's анонсировали проведение "русских торгов" в онлайн-режиме. Обновленный формат, введенный из-за пандемии коронавируса, позволит участникам делать ставки круглосуточно из любой точки мира, предполагали организаторы.
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