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«Русские торги» дома Christie''s впервые пройдут онлайн


21.5.2020 15:24
«Русские торги» дома Christie''s впервые пройдут онлайнФото: vk.com

Во время "русских торгов", которые впервые будут проводиться в онлайн-режиме, участники получат возможность делать ставки круглосуточно из любой точки мира, сообщили представители аукционного дома Christie's.

Торги предполагается провести в период с 1 по 21 июля.

Как рассказали в аукционном доме Christie's, на торги в этом году выставят свыше 250 лотов, в число которых войдут предметы из частной французской коллекции. На протяжении всей жизни ее владелец собирал произведения Веры Рохлиной, Абрама Архипова и Василия Шухаева, уникальные изделия Фаберже, а также предметы советского агитационного фарфора и редкие стеклянные иконы.

В частности, начальная стоимость "Вида Тифлиса" Рохлиной составляет 200 000 - 300 000 фунтов, отмечает пресс-служба аукционного дома. Произведение искусства принадлежит к раннему периоду творчества Рохлиной и может считаться характерным примером стиля русской художницы.

Ценителям русского искусства также будут предложены творения фирмы Фаберже и Императорского фарфорового завода, очень редкие артефакты военного характера, кавказское оружие и георгиевские шашки, дореволюционные фотографии и различные свидетельства русской эмиграции в Париже и Белграде.

По словам организаторов, большой интерес может вызвать Казанская икона Богородицы в окладе из позолотного серебра и советское агитационное фарфоровое блюдо "Совнарком" которое было создано на Государственном фарфоровом заводе в Петрограде в 1921 году по эскизу Базильки Радонич.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 2049

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