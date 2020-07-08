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Принц Гарри и Меган Маркл закрывают Сассекский благотворительный фонд
8.7.2020 12:48
Фото: sputnik.by
Принц Гарри и Меган Маркл начали процесс оформления закрытия благотворительной организации, а также связанной с ней компании, которая носила название Сассекский королевский благотворительный фонд. Экс-герцог и герцогиня Сассекские все свои силы направят на реализацию нового масштабного проекта.
Главным проектом фонда за годовой период ее существования стала инициатива Travalyst, которая была направлена на исследование и повышение эффективности природоохранных мер, а также борьбу с изменениями климата и поддержку британским природозащитным сообществам.
Объявив о своем решении, пара подчеркнула, что "невероятно благодарна" попечителям благотворительного фонда за поддержку и участие. Организация, которой управляли принц Гарри и Меган будет окончательно расформирована и ликвидирована. Отмечается, что все попечители уйдут с постов, кроме Гарри. Внук королевы до полного окончания оформления бумаг будет числиться директором и попечителем.
Предполагается, что закрыв Сассекский благотворительный фонд, принц Гарри и Меган Маркл сосредоточатся на своей новой благотворительной организации – Archewell.
Ранее королева Елизавета II заявила о том, что после отказа от своего статуса Гарри и Меган потеряли право на использование сочетания Susseх Royal. Они не могут упоминать его при брендинге каких-либо своих направлений своей деятельности, выйдя из состава королевской семьи.
Не так давно писатель Найджел Коуторн, являющийся автором книги "Принц Эндрю: конец монархии и Эпштейна", заявил о том, что как только Меган Маркл появилась в королевской семье Великобритании, принцу Чарльзу стало очевидно: в будущем возникнут проблемы.
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