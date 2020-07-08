Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Принц Гарри и Меган Маркл закрывают Сассекский благотворительный фонд

8.7.2020 12:48

Фото: sputnik.by



Принц Гарри и Меган Маркл начали процесс оформления закрытия благотворительной организации, а также связанной с ней компании, которая носила название Сассекский королевский благотворительный фонд. Экс-герцог и герцогиня Сассекские все свои силы направят на реализацию нового масштабного проекта.



Главным проектом фонда за годовой период ее существования стала инициатива Travalyst, которая была направлена на исследование и повышение эффективности природоохранных мер, а также борьбу с изменениями климата и поддержку британским природозащитным сообществам.



Объявив о своем решении, пара подчеркнула, что "невероятно благодарна" попечителям благотворительного фонда за поддержку и участие. Организация, которой управляли принц Гарри и Меган будет окончательно расформирована и ликвидирована. Отмечается, что все попечители уйдут с постов, кроме Гарри. Внук королевы до полного окончания оформления бумаг будет числиться директором и попечителем.



Предполагается, что закрыв Сассекский благотворительный фонд, принц Гарри и Меган Маркл сосредоточатся на своей новой благотворительной организации – Archewell.



Ранее королева Елизавета II заявила о том, что после отказа от своего статуса Гарри и Меган потеряли право на использование сочетания Susseх Royal. Они не могут упоминать его при брендинге каких-либо своих направлений своей деятельности, выйдя из состава королевской семьи.



Не так давно писатель Найджел Коуторн, являющийся автором книги "Принц Эндрю: конец монархии и Эпштейна", заявил о том, что как только Меган Маркл появилась в королевской семье Великобритании, принцу Чарльзу стало очевидно: в будущем возникнут проблемы.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 133

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 8.7.2020 13:33 Минприроды готово к иску «Норникеля»

Минприроды готово к иску «Норникеля» 8.7.2020 12:35 В России выявили еще 6 562 случая заражения коронавирусом

В России выявили еще 6 562 случая заражения коронавирусом 7.7.2020 20:47 ВОЗ: пик пандемии коронавируса еще не достигнут

ВОЗ: пик пандемии коронавируса еще не достигнут 7.7.2020 14:49 Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку

Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку 7.7.2020 14:18 У испанцев не выявлен коллективный иммунитет к COVID-19