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СМИ: задержанная подруга Эпштейна может дать показания против принца Эндрю
11:44
Фото: podrobnosti.ua
Британка Гилейн Максвелл, задержанная ранее в Соединенных Штатах по подозрению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, вполне может дать показания против принца Эндрю, а также целого ряда других высокопоставленных знакомых американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает The Times.
Как заявил газете британский журналист Найджел Коуторн, учитывая, что Гилейн Максвелл могут приговорить к тридцати пяти годам тюрьмы, не исключено, что она пойдет на сделку со следствием и подтвердит предположения о связях сына королевы Елизаветы II.
Найджел Коуторн, написавший книгу о дружбе британского принца Эндрю с Джеффри Эпштейном, также предположил, что на Гилейн Максвелл могут оказать давление. В результате она расскажет о том, как финансист склонял к проституции девушек.
При наихудшем для принца развитии событий американская прокуратура в будущем может предъявить ему обвинения, а также потребовать экстрадиции. Кроме того, есть вариант, что его привлекут к судебному разбирательству в статусе свидетеля. При этом любое решение - и отказ, и согласие сотрудничать со следователями неминуемо поставит Его Высочество в чрезвычайно сложное положение.
Как отметил британский юрист Бен Кит, властям Соединенных Штатов необходимы исключительно веские улики, если они намерены требовать экстрадиции принца. Он также напомнил о том, что ранее сын королевы выражал готовность помогать расследованию. Но в действительности брат наследника британского престола продолжает избегать контактов с адвокатами, которые представляют интересы возможных жертв Эпштейна.
Ранее в Букингемском дворце уже не раз решительно отвергали все обвинения в адрес принца. Вместе с тем, минувшей осенью на фоне скандала 60-летний принц объявил, что на некоторое время отказывается от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.
Второй сын Елизаветы II оказался в центре самого пристального внимания прессы вскоре после того, как было найдено тело Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в тюремной камере в начале минувшего августа. Когда пресса узнала о знакомстве скандально известного финансиста с принцем Эндрю, сын королевы сделал официальное заявление. В частности, он признался, что действительно был знаком с миллиардером, но видел его достаточно редко и при этом даже не догадывался о том, "какой он был человек".
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