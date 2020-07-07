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В Белграде более 40 полицейских пострадали в ходе протестов
12:19
Фото: vp.pl
Жители Белграда устроили манифестацию из-за того, что власти ввели в сербской столице комендантский час.
Противники ограничений, вводимых из-за распространения коронавируса, провоцировали стычки с силовиками, передают зарубежные СМИ.
Во время ночных беспорядков серьезные ранения получили по меньшей мере сорок три сотрудника полиции и семнадцать манифестантов, заявил начальник белградской полиции Владимир Ребич. Выступив в эфире национального телевидения РТС, он заявил о том, что сейчас ситуация находится под контролем силовиков.
По словам Ребича, беспорядки продолжались в течение нескольких часов. Протестующие пытались прорваться в здание парламента, а это недопустимо, подчеркнул начальник полиции Белграда. Он также отметил, что полиция задержала 23 хулигана.
Ребич также добавил, что депутаты и оппозиционные активисты Даниел Кнежевич и Срджан Ного могли быть подстрекателями к вторжению в парламент. Сегодня они предстанут перед судом.
Беспорядки в столице Сербии начались после того, как власти вновь были вынуждены объявить об ограничениях в целях борьбы с распространением коронавируса.
Ранее из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки карантинные меры вновь ввели в Испании и Казахстане, а также ряде других стран, успешно справившихся с первой волной коронавируса.
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