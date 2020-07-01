Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Казахстане из-за коронавируса вновь усиливают ограничения

12:21

Фото: modscheats.ru



Власти Казахстана в связи с ростом числа заболевших новым коронавирусом приняли решение вновь ввести ограничительные меры.



Как информирует официальный сайт премьер-министра республики, в частности, объявляется запрет на массовые мероприятия.



Начиная с 5 июля на две недели прекратят работу салоны красоты, фитнес-центры, бассейны, крытые рынки - продовольственные и непродовольственные. Кроме того, в целях борьбы с распространением коронавируса на тот же период закроют пляжи и аквапарки, не буду действовать храмы и объекты культуры, а также развлекательные учреждения.



Как подчеркнули на заседании госкомиссии, с учетом эпидемиологической ситуации в будущем срок действий ограничений может быть продлен еще на две недели, а сами меры власти ужесточат.



Карантинные меры, объявленные в Казахстане в связи с пандемией, были отменены еще в начале мая. В последнее время количество заразившихся начало стремительно расти. К концу июня ежесуточное количество выявленных новых случаев в семь раз превысило показатели на момент снятия ограничений.



По данным официальной статистики, за минувшие сутки в стране было зафиксировано более полутора тысяч инфицированных COVID-19. В общей сложности в Казахстане зарегистрировали свыше 42,5 тысяч заболевших.



Автор: Злата Богатова

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