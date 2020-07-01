|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Казахстане из-за коронавируса вновь усиливают ограничения
12:21
Фото: modscheats.ru
Власти Казахстана в связи с ростом числа заболевших новым коронавирусом приняли решение вновь ввести ограничительные меры.
Как информирует официальный сайт премьер-министра республики, в частности, объявляется запрет на массовые мероприятия.
Начиная с 5 июля на две недели прекратят работу салоны красоты, фитнес-центры, бассейны, крытые рынки - продовольственные и непродовольственные. Кроме того, в целях борьбы с распространением коронавируса на тот же период закроют пляжи и аквапарки, не буду действовать храмы и объекты культуры, а также развлекательные учреждения.
Как подчеркнули на заседании госкомиссии, с учетом эпидемиологической ситуации в будущем срок действий ограничений может быть продлен еще на две недели, а сами меры власти ужесточат.
Карантинные меры, объявленные в Казахстане в связи с пандемией, были отменены еще в начале мая. В последнее время количество заразившихся начало стремительно расти. К концу июня ежесуточное количество выявленных новых случаев в семь раз превысило показатели на момент снятия ограничений.
По данным официальной статистики, за минувшие сутки в стране было зафиксировано более полутора тысяч инфицированных COVID-19. В общей сложности в Казахстане зарегистрировали свыше 42,5 тысяч заболевших.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|