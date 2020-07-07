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У испанцев не выявлен коллективный иммунитет к COVID-19
7.7.2020 14:18
Фото: prozhelezu.ru
Как свидетельствуют результаты исследования, на текущий момент антитела к коронавирусу есть лишь примерно у 5% жителей Испании.
По данным ученых, у некоторых людей антитела к коронавирусу исчезают через несколько недель после появления, рассказывает телеканал CNN со ссылкой на представителей Министерства здравоохранения королевства.
Исследование, которое провели испанские ученые, показало, что о коллективном иммунитете к COVID-19 в Испании речи пока не идет. По данным специалистов, у некоторых антитела исчезали в течение нескольких недель. Отмечается, что примерно у 7% обследуемых, у которых выявили антитела, они пропали уже на второй фазе исследований. На третьей фазе они исчезли уже у 14% участников.
На текущий момент в Испании выявлено почти 298 тыс. случаев заражения COVID-19, умерли более 28,3 тыс. инфицированных.
Ранее власти Испании были вынуждены вновь ввести ограничения и закрыть пляжи из-за коронавируса. В частности, под запретом оказались свыше пятидесяти прибрежных зон в Андалусии. Когда установилась жаркая погода, отдыхающие заполнили пляжи, забыв о необходимости соблюдать социальную дистанцию.
На фоне продолжающейся пандемии в Испании все больше домов самовольно захватывают бездомные и мигранты: т.н. "сквоттинг" практикуют выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран.
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