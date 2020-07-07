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В Астрахани предотвратили теракт
7.7.2020 19:25
Фото: tvzvezda.ru
Сотрудникам регионального УФСБ удалось пресечь подготовку террористической атаки, передает пресс-служба ведомства.
В отношении задержанного местного жителя, который является сторонником запрещенного в России "Исламского государства", возбуждено уголовное дело.
Установлено, что житель Астрахани намеревался в ближайшее время вступить в ряды международной экстремистской организации "Исламское государство" (деятельность группировки официально запрещена в России) и уже присягнул ее главарю.
По данным ФСБ, злоумышленник при этом собирался осуществить вооруженное нападение на административные здания Астрахани, приступив к подготовке теракта. Мужчина, личные данные которого пока не уточняются, был задержан дома.
В ходе обыска по месту его проживания были найдены и изъяты пистолет системы "ПМ", который был кустарно переделан под боевые патроны, а также магазин к нему и девять патронов. После этого в его квартире также обнаружили гранаты РГД-5 и Ф-1, два запала УЗРГМ-2. Кроме того, в жилище подозреваемого нашли литературу, которая представляет собой запрещенные материалы экстремистского содержания.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям о теракте и участии в деятельности террористической организации.
Ранее в Крыму были задержаны пять россиян, причастных к подготовке террористической атаки на рынке Симферополя. Преступление удалось вовремя предотвратить.
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