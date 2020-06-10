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В Крыму предотвратили теракт


10.6.2020 20:19
В Крыму предотвратили терактФото: newstes.ru

В Крыму задержаны пять россиян, причастных к подготовке террористической атаки на рынке Симферополя.

Преступление удалось вовремя предотвратить, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как стало известно, пять человек намеревались привести в действие самодельное взрывное устройство. Кроме того, злоумышленники занимались пропагандой идеологии терроризма и экстремизма в Сети.

Представители ФСБ пояснили, что во время обыска у подозреваемых было обнаружено и изъято стрелковое и холодное оружие и боеприпасы к нему, кустарно изготовленные взрывные устройства, средства связи, содержащие сведения о подготовке теракта.

Кроме того, имеется информация о том, что злоумышленники были связаны с представителями радикальных украинских формирований, которые сейчас воюют на юго-востоке Украины.

По факту инцидента проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по соответствующим статьям. Правоохранители устанавливают круг лиц, которые могли быть причастны к преступной деятельности задержанных.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 185

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