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Названа основная причина конфликтов историка Соколова и убитой аспирантки
00:55
Фото: rl0.ru
Бывший доцент СПбГУ мог изменять Анастасии Ещенко со своей бывшей женой, и это в результате приводило к многочисленным ссорам. Об этом пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на адвоката Александру Бакшееву, которая представляет интересы родственников погибшей аспирантки.
По словам юриста, историк Олег Соколов "жил, условно говоря, на две семьи", хотя оформил развод с бывшей супругой вскоре после того, как у историка начались романтические отношения со студенткой.
Несмотря на расставание, Соколов регулярно продолжал наведываться к бывшей жене и изменял Анастасии Ещенко. Узнав об этом, аспирантка не смогла сдерживать эмоции. Этим и объясняются напряженные отношения, из-за которых девушка позволяла себе достаточно резкие и грубые высказывания в адрес сожителя и его его семьи, пояснила Александра Бакшеева.
Отправляясь к бывшей супруге, историк заявлял, что ему необходимо видеться с детьми. Поэтому Ещенко могла адресовать оскорбления в адрес дочерей историка. Однако помимо этого конфликты происходили и из-за бытового насилия, отметила адвокат.
Ранее Соколов требовал обнародовать его переписку с убитой аспиранткой, настаивая на том, что в прессе очерняют его образ. Как утверждал доцент, девушка якобы вынудила своими действиями пойти на преступление.
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