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В интернет выложили видео ссоры историка Соколова и аспирантки незадолго до убийства


16.6.2020 12:50
В интернет выложили видео ссоры историка Соколова и аспирантки незадолго до убийстваФото: кадр видео с youtube.com

Прокомментировав кадры, появившиеся в сети, адвокаты ученого расценили публикацию записи как утечку из материалов уголовного дела, передает ТАСС.

Предположительно, съемку вел сам историк Олег Соколов.

На записи, которая была опубликована накануне, 15 июня, запечатлена аспирантка Анастасия Ещенко за несколько часов  до трагической гибели. Девушка кричит о том, что больше не любит и даже ненавидит человека, который в тот момент ее снимает. Кроме того, Анастасия просит ее отпустить и в процессе ссоры выбегает из квартиры. На записи можно увидеть, как она сбегает вниз по ступеням подъезда.

Представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева подтвердила, что это видео в день убийства было снято историком Олегом Соколовым на мобильный телефон. Размещение записи в интернете она сочла подозрительным, передает ТАСС.

По словам Бакшеевой, родители погибшей аспирантки были шокированы столь циничным поступком. Публикация выглядит еще более подозрительной, учитывая, что ученый отказался от защитников, задействованных ранее в предварительном расследовании. Все они уже были хорошо знакомы с материалами уголовного дела, в том числе, имели представление о существовании этого видеоматериала.

Накануне, 15 июня, в суде Соколов заявил о том, что отказывается от адвоката Александра Почуева. Свое решение он обосновал угрозами, которые начали поступать в адрес юриста и его помощницы.

Ранее Почуев выразил намерение подать в суд ходатайствово об обнародовании записи, на которой запечатлен конфликт между ученым и аспиранткой. Юрист уточнял, что на кадрах можно увидеть, как подсудимый наносит плачущей девушке удар, когда она говорит, что хочет уйти. По мнению Бакшеевой, адвокат собирался использовать этот материал, чтобы подтвердить непричастность Соколова к исчезновению Анастасии, ведь запись обрывается на моменте, когда девушка выбегает из квартиры.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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