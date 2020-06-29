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Экс-доцент Соколов требовал обнародовать его переписку с убитой аспиранткой
29.6.2020 19:35
Фото: rt.com
В Петербурге продолжается рассмотрение резонансного дела о гибели аспирантки Анастасии Ещенко. В совершении убийства обвиняется бывший преподаватель и сожитель девушки Олег Соколов. Бывшего доцента СПбГУ и кавалера французского ордена Почетного легиона (лишен награды) задержали при попытке утопить женские руки.
Октябрьский районный суд Петербурга принял решение отложить на неделю изучение протоколов вещественных доказательств, включая ноутбуки и телефоны, в которых содержится личная переписка Олега Соколова и погибшей аспирантки.
В ходе очередных слушаний Соколов потребовал обнародования материалов, после чего суд отложил заседание на 6 июля. Стороне обвинения дали возможность согласовать с потерпевшими возможное обнародование личной переписки девушки с Соколовым во время дальнейшего судебного разбирательства.
Гособвинение ходатайствовало об исследовании протоколов вещественных доказательств, включая материалы с гаджетов и ноутбуков, при закрытых дверях, указывая на необходимость соблюдать права на неприкосновенность личной жизни. Представитель семьи убитой Александра Бакшеева поддержала ходатайство прокуратуры.
Соколов после этого начал громко настаивать на том, чтобы обнародовали их с Ещенко переписку. По словам бывшего доцента СПбГУ, все считают девушку чистой и невинной, однако в действительности она якобы творила некие ужасные вещи. Люди должны об этом знать, подчеркивал историк. Он также утверждал, что суд, отказываясь выполнить его просьбу, действует "под давлением прессы", которая уже сформировала "жутко отрицательный облик" подозреваемого.
За излишне эмоциональные реплики судья Юлия Максименко сделала обвиняемому замечание, указав, что он "не соблюдает порядок, повышает голос".
На состоявшемся сегодня заседании также допрашивался таксист, обнаруживший в реке Мойке ученого утром 9 ноября прошлого года. Соколов в тот момент пытался утопить очередные фрагменты тела погибшей аспирантки. По словам водителя такси, ему не удалось своими силами вытащить историка из воды. Но при этом мужчина извлек из реки рюкзак, в котором, как выяснилось позднее, были отрезанные руки.
Согласно материалам уголовного дела, 24-летняя Анастасия Ещенко погибла в ночь на 8 ноября 2019 года. После очередной ссоры, возникшей на почве ревности, 63-летний Олег Соколов стрелял в аспирантку из мелкокалиберного обреза, а потом душил. Когда девушка скончалась, историк начал уничтожать улики. Расчленив тело, он по частям выносил останки на улицу и топил в Мойке. Вскоре после задержания Соколов признался в содеянном.
Не так давно в интернет выложили видео ссоры историка Соколова и аспирантки незадолго до убийства. Прокомментировав шокирующие кадры, появившиеся в сети, адвокаты ученого расценили их как утечку из материалов уголовного дела.
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