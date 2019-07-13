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Власти Сан-Франциско просят сберечь фрески Арнаутова
13.7.2019 13:35
Фото: zondnews.ru
Соответствующее обращение направил администрации американского города член Союза художников России и Ассоциации искусствоведов Юрий Иваненко, передает ТАСС.
От имени российских коллег он просит защитить фрески Виктора Арнаутова.
Ранее стало известно о намерении властей Сан-Франциско закрасить созданные в 1930-х годах фрески. Художник Виктор Арнаутов создал их на стенах образовательного учреждения, которому присвоено имя Джорджа Вашингтона.
По данным американских и российских СМИ, изображения оказались под угрозой уничтожения из-за того, что на них можно увидеть рабов и индейцев. Как отметил Юрий Иваненко, по мнению ряда представителей общественности Соединенных Штатов, эти сцены, рассказывающие о деятельности Вашингтона, в частности, касающиеся рабовладения и завоевания индейских территорий, необходимо убрать. Особое внимание при этом уделялось фреске, на которой художник изобразил убитого индейца.
Учитывая, что в современных Соединенных Штатах "такая демократия и толерантность по поводу индейцев и афроамериканцев", сложилась довольно сложная ситуация, сказал Иваненко. Непонятно, что можно сделать с фресками. В частности, уже появились сведения о том, что специально выделены средства на закраску, и это "откровенный вандализм".
В своем письме Иваненко призывает администрацию Сан-Франциско попытаться найти какие-либо варианты, чтобы сохранить произведение искусства.
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