Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Подтверждена связь между группой крови и тяжестью COVID-19

21.6.2020 16:17

Фото: defense.gov



На протекание нового коронавируса влияет группа крови пациента, полагают ученые.



О связи между группой крови и тяжестью заболевания свидетельствуют результаты исследований, которые проводились в разных странах - Иране, Китае и США.



Ученые с большой долей вероятности полагают, что именно группа роли может оказаться ключевым фактором, от которого может зависеть ход заболевания.



Независимые исследования проводились в различных медицинских учреждениях на территории КНР, а также в американском Колумбийском университете и иранском Мазандаранском медуниверситете Ирана. С общими выводами специалистов знакомит специализированное издание The New England Journal of Medicine.



Как показали результаты исследований, пациенты с группой крови А (II) подвержены наибольшему риску возникновения осложнений. Легче всего заболевание переносят носители группы O (I). Говоря о других пациентах, ученые отмечают, что носители В (III) и AB (IV) также могут перенести коронавирус в тяжелой форме, но вероятность этого меньше, чем для A и больше, чем для O.



При этом ученые пока затрудняются объяснить, как хронические заболевания могут повлиять на возникновение тех или иных осложнений при заражении новым коронавирусом. Эксперты намерены продолжать исследования.



Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что мир сейчас вступает в новую фазу распространения коронавируса COVID-19, которая может оказаться крайне опасной.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 173

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 11:38 Созданная в России вакцина защитит от коронавируса на два года

Созданная в России вакцина защитит от коронавируса на два года 21.6.2020 08:20 Представители Ефремова больше не будут предлагать компенсацию семье погибшего

Представители Ефремова больше не будут предлагать компенсацию семье погибшего 20.6.2020 22:28 Россияне смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца

Россияне смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца 20.6.2020 21:21 В Бразилии количество зараженных коронавирусом превысило 1 млн

В Бразилии количество зараженных коронавирусом превысило 1 млн 20.6.2020 17:44 Семья Джорджа Флойда хочет превратить его имя в бренд