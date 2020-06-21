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Подтверждена связь между группой крови и тяжестью COVID-19
21.6.2020 16:17
Фото: defense.gov
На протекание нового коронавируса влияет группа крови пациента, полагают ученые.
О связи между группой крови и тяжестью заболевания свидетельствуют результаты исследований, которые проводились в разных странах - Иране, Китае и США.
Ученые с большой долей вероятности полагают, что именно группа роли может оказаться ключевым фактором, от которого может зависеть ход заболевания.
Независимые исследования проводились в различных медицинских учреждениях на территории КНР, а также в американском Колумбийском университете и иранском Мазандаранском медуниверситете Ирана. С общими выводами специалистов знакомит специализированное издание The New England Journal of Medicine.
Как показали результаты исследований, пациенты с группой крови А (II) подвержены наибольшему риску возникновения осложнений. Легче всего заболевание переносят носители группы O (I). Говоря о других пациентах, ученые отмечают, что носители В (III) и AB (IV) также могут перенести коронавирус в тяжелой форме, но вероятность этого меньше, чем для A и больше, чем для O.
При этом ученые пока затрудняются объяснить, как хронические заболевания могут повлиять на возникновение тех или иных осложнений при заражении новым коронавирусом. Эксперты намерены продолжать исследования.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что мир сейчас вступает в новую фазу распространения коронавируса COVID-19, которая может оказаться крайне опасной.
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